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Viernes, 01 de mayo de 2026
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Félix Plasencia

"Las víctimas no son una 'tontería', los presos políticos no son una invención, las familias no mienten": contundente respuesta de ONG tras las declaraciones de Félix Plasencia

mayo 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Félix Plasencia-Foto: AFP/Canva
Félix Plasencia-Foto: AFP/Canva
Plasencia calificó como “tonterías” a cuestionamientos sobre las garantías de los venezolanos que quieren retornar al país.

Las más recientes declaraciones del designado embajador del régimen de Venezuela en Estados Unidos, Félix Plasencia, quien negó que en Venezuela existan arrestos ilegales y violaciones a derechos humanos ha despertado una ola de indignación entre distintos sectores que buscan el retorno de la democracia en el país suramericano.

En medio de una entrevista con NTN24, Plasencia calificó como “tonterías” a las preguntas sobre las garantías de no arresto a las personas que retornen al país tras la reanudación de los vuelos entre Miami y Caracas.

Precisamente, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos envió un contundente comunicado en el que rechazan las declaraciones del embajador del régimen y califica sus palabras como “ofensivas”.

“Dejan al desnudo el rostro de un poder que pretende hablar de normalidad, apertura y “cosas positivas”, mientras en Venezuela siguen existiendo presos políticos, familias en vigilia, torturas denunciadas, aislamiento, procesos injustos y víctimas que aún esperan respuestas”, menciona el comunicado.

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Asimismo, cuestionaron el argumento de Plasencia que invitó a “enfocarse en lo bueno y en lo positivo” recordando la vigilia que llevan decenas de familias en los distintos centros de detención que piden la libertad de los presos políticos.

Además, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos calificó como una “falta de respeto a las víctimas, a la prensa y a la verdad” las respuestas que dio sobre distintos temas que afectan a la democracia en el país como las detenciones arbitrarias y las garantías de los venezolanos que quieren retornar al país.

“Estas declaraciones no son un hecho aislado. Son parte de una política de negación, burla y manipulación frente al dolor de las familias”, expresa la misiva, “mientras intentan mostrar una imagen de apertura ante la comunidad internacional”, añadieron.

En esta línea, en el comunicado exigieron la libertad plena de los presos por razones políticas, además del cese de la criminalización contra aquellos que “denuncian, protestan y exigen derechos”.

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Las víctimas no son una “tontería”, los presos políticos no son una invención, las familias no mienten. La cárcel injusta duele y debe terminar”, recalca el comunicado.

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