Reportan cortes de electricidad en Teherán y otras partes del país tras ataques de Israel

En medio de las ofensivas de Israel contra el régimen de Irán, fue afectada la infraestructura eléctrica de la nación iraní, provocando un apagón en Teherán y otras partes del país.

Según información del Ministerio de Energía del régimen, “tras una serie de ataques contra instalaciones de la industria eléctrica en la provincia de Teherán, parte de la ciudad de Teherán y de la provincia de Albornoz han quedado sin electricidad”.

La "electricidad está cortada en estas zonas y hay esfuerzos en marcha para resolver el problema", informó la televisión estatal, tras recoger los datos emitidos por la dictadura de los ayatolás.

Entre tanto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció este domingo que, ante las represalias del régimen de Irán, fortalecerá la zona de seguridad con el Líbano, su vecino país del norte.

“El Líbano ha dado instrucciones para ampliar aún más la zona de seguridad existente con el fin de frustrar finalmente la amenaza de invasión y alejar el fuego de misiles antitanque de nuestra frontera”, dijo Netanyahu.

VEA TAMBIÉN “Irán lo que busca con este conflicto es desgastar tanto a Israel como a Estados Unidos”: analista tras un mes de la Operación Furia Épica o

Por su parte, según los Estados Unidos, no descartaría una ofensiva terrestre en suelo iraní contra el régimen. Según The Washington Post, los planes no contemplan una invasión a gran escala, sino incursiones puntuales con fuerzas especiales, una decisión frente a la cual, en los próximos días, el presidente Donald Trump definiría su aprobación parcial o total de estas acciones.

Entretanto, en el medio del conflicto que cumplió un mes, el régimen de Irán amenazó con atacar universidades estadounidenses en Oriente Medio, advertencia que llevó a la Universidad Americana de Beirut a pasar temporalmente a las clases en línea, esto como medida de prevención con la comunidad estudiantil.

Adicionalmente, los ayatolás insisten en emprender ataques contra los portaaviones de la nación norteamericana en Medio Oriente.