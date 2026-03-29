NTN24
Domingo, 29 de marzo de 2026
Domingo, 29 de marzo de 2026
Irán

Reportan cortes de electricidad en Teherán y otras partes del país tras ataques de Israel

marzo 29, 2026
Por: Natalya Baquero González-Agencia France Presse - AFP
Ataques de Israel al régimen de Irán - Foto referencia FDI
Ataques de Israel al régimen de Irán - Foto referencia FDI
Según la cartera de energía del régimen, Teherán y parte de la provincia de Albornoz quedaron sin el servicio eléctrico.

En medio de las ofensivas de Israel contra el régimen de Irán, fue afectada la infraestructura eléctrica de la nación iraní, provocando un apagón en Teherán y otras partes del país.

Según información del Ministerio de Energía del régimen, “tras una serie de ataques contra instalaciones de la industria eléctrica en la provincia de Teherán, parte de la ciudad de Teherán y de la provincia de Albornoz han quedado sin electricidad”.

La "electricidad está cortada en estas zonas y hay esfuerzos en marcha para resolver el problema", informó la televisión estatal, tras recoger los datos emitidos por la dictadura de los ayatolás.

Entre tanto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció este domingo que, ante las represalias del régimen de Irán, fortalecerá la zona de seguridad con el Líbano, su vecino país del norte.

“El Líbano ha dado instrucciones para ampliar aún más la zona de seguridad existente con el fin de frustrar finalmente la amenaza de invasión y alejar el fuego de misiles antitanque de nuestra frontera”, dijo Netanyahu.

o

Por su parte, según los Estados Unidos, no descartaría una ofensiva terrestre en suelo iraní contra el régimen. Según The Washington Post, los planes no contemplan una invasión a gran escala, sino incursiones puntuales con fuerzas especiales, una decisión frente a la cual, en los próximos días, el presidente Donald Trump definiría su aprobación parcial o total de estas acciones.

Entretanto, en el medio del conflicto que cumplió un mes, el régimen de Irán amenazó con atacar universidades estadounidenses en Oriente Medio, advertencia que llevó a la Universidad Americana de Beirut a pasar temporalmente a las clases en línea, esto como medida de prevención con la comunidad estudiantil.

Adicionalmente, los ayatolás insisten en emprender ataques contra los portaaviones de la nación norteamericana en Medio Oriente.

Temas relacionados:

Irán

Israel

Benjamín Netanyahu

Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos

Energía

Teherán

Líbano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Fue un punto de honor asistir a esta audiencia, a presenciar este acto de justicia": conmovedor relato de activista venezolano que vio a Maduro en audiencia en EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Van a ir a una distancia que supera las misiones anteriores": experto explica en qué consiste la misión que partirá a la Luna este miércoles

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Tiger Woods liberado bajo fianza tras protagonizar accidente de tránsito y volcar su vehículo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Revelan lo que habría hecho Nicolás Maduro el día después tras segunda audiencia ante la justicia de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo encontrar estabilidad interior en medio de un mundo tan caótico? Expertas en psicología responden

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Unión Europea aplaza norma clave contra la deforestación: impacto directo en exportaciones colombianas

Ver más

Videos

Ver más
EE. UU. revela video de cómo destruyó una fortaleza iraní en segundos desde el aire - Comando Central EEUU
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. revela video de cómo destruyó una fortaleza iraní en segundos desde el aire

Nicolás Maduro - Foto EFE
Nicolás Maduro

"Está siendo víctima de sus propias acciones y viviendo las consecuencias de sus actos": analista sobre cambio físico de Nicolás Maduro

Foto de referencia de la Guardia Nacional Bolivariana (EFE)
Presos políticos

El indignante relato de la esposa y cuñada de dos presos políticos venezolanos que llevan 5 años privados de la libertad por no aceptar una extorsión de la Guardia Nacional Bolivariana

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Candidato Presidencial

"Están presionando a la gente a que vote por el Pacto Histórico a punta de fusil": candidato Abelardo de la Espriella en NTN24

Régimen de Venezuela | Fotos EFE
Presos políticos

"El sistema criminal que encabezaba Maduro no ha sido desmontado": Villca Fernández, ex preso político del régimen de Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Foto: Centcom
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. desclasifica y revela impresionantes videos de la destrucción de varios buques iraníes con capacidad para poner minas

Sudamérica | Foto Canva
Sudamérica

"Cualquier día alguien nos invade", señala presidente sudamericano al pedir ampliar la cooperación militar en la región

Portaviones Queen Elizabeth class del Reino Unido - Fotos AFP
Donald Trump

Donald Trump dice al Reino Unido que "ya no necesita" sus dos portaviones para enfrentar al régimen de Irán: así opera el par de poderosos buques de guerra

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El imperio del ojo por ojo, diente por diente

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso total de la CELAC solo 3 de 33 presidentes participan en cumbre

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto: Centcom
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. desclasifica y revela impresionantes videos de la destrucción de varios buques iraníes con capacidad para poner minas

Trofeo Copa Sudamericana - Foto: EFE
Recopa Sudamericana

Definidos los equipos clasificados a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, ¿cuándo será el sorteo?

Maikel Garcia, beisbolista de Venezuela. (AFP)
Clásico Mundial de Béisbol

Venezuela debuta con una paliza a Países Bajos en el Clásico Mundial de Béisbol: Cuba también ganó

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Luis Díaz fue contundente sobre tener que enfrentarse al Real Madrid en cuartos de final de la Champions League: esto dijo

Candidatos para la Presidencia de Colombia | Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

La Gran Encuesta: así va la intención de voto para la primera vuelta presidencial en Colombia

Sudamérica | Foto Canva
Sudamérica

"Cualquier día alguien nos invade", señala presidente sudamericano al pedir ampliar la cooperación militar en la región

Chelsea | Foto: EFE
Chelsea

El Chelsea enfrenta sanción histórica por la Premier League en un caso de irregularidades en el fichaje de jugadores como Eden Hazard y Samuel Eto'o

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre