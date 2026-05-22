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Viernes, 22 de mayo de 2026
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Elecciones Presidenciales

"Nos estamos jugando la democracia": experto advierte sobre campaña electoral en Colombia

mayo 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El analista afirmó que los recientes sucesos violentos “los está promoviendo el Gobierno de Izquierda”.

En el programa La Tarde de NTN24, Mateo Amaya Quimbayo, analista político, explica la tensión política que atraviesa Colombia, en un contexto marcado por la cercanía de las elecciones presidenciales.

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Amaya mencionó que los candidatos “Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia” han tenido una “campaña bastante fuerte, bastante violenta por lo menos en las palabras, pero ya llegar a la escalada de estar atacando, ya es preocupante”.

Advierte que las “manifestaciones (han sido) muy fuertes”, y afirmó que estos violentos sucesos “los está promoviendo el Gobierno de Izquierda, es muy probable que sigan dándose ese tipo de escaladas y estallido social.

Frente a la seguridad de las votaciones, el experto explicó que “lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro es una tapadera, porque está tapando la verdadera crisis en el tema de las elecciones y es en los lugares donde reinan los grupos armados organizados”.

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A los grupos armados les conviene que repita el gobierno de Gustavo Petro, su fórmula que es Iván Cepeda, precisamente para seguir con las economías ilícitas”, sentenció Amaya y advirtió que “nos estamos jugando la democracia”.

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