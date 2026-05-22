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Presos políticos

Familia de menor detenido ilegalmente en Cuba habló en NTN24: su mamá asegura que podrían haber excarcelaciones "pronto"

mayo 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
En cuanto a la salud del adolescente, su papá, Elier Muir, comunicó que está enfermo y no recibe tratamiento.

De acuerdo con la familia del preso político de 16 años, Jonathan Muir, pronto "podría haber excarcelaciones en cuba".

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Minervina Burgos, madre del muchacho, sostuvo al respecto: "De hace dos o tres días se está hablando de ese tema, de que se van a soltar algunos presos".

En cuanto a la salud del adolescente, su papá, Elier Muir, comunicó que está enfermo y no recibe tratamiento.

"La cuestión de salud de él no es compatible con el régimen penitenciario donde está ahora, no debe estar en ese lugar ni un segundo más", explicó el padre.

Sobre este tema, el analista, experto en temas internacionales, Diego Scharifker, sostuvo en el programa Club de Prensa de NTN24: "En el futuro cercano habrá una intervención militar en Cuba similar a la que se vio en Venezuela".

"Es una prioridad de Marco Rubio (secretario de Estado de Estados Unidos), hijo de cubanos, que se exiliaron de la Revolución Cubana, en Miami", acotó.

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Jonathan Muir Burgos fue capturado y acusado de sabotaje por el régimen cubano el pasado 16 de marzo cuando participaba en una manifestación pacífica por la escasez de servicios básicos en la isla.

Tras su detención, se conoció que padece de dishidrosis, una afección en la piel que provoca ampollas llenas de líquido, con intensa picazón, en palmas de las manos, lados de los dedos y plantas de los pies.

El adolescente estuvo inicialmente 18 días recluido en el Departamento Técnico de Instrucción Penal en Ciudad Ávila, antes de ser trasladado a Canaleta, Cuba.

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Según relató su padre, las condiciones carcelarias son extremadamente precarias, con presencia de chinches que agravan su condición dermatológica, alimentación insuficiente y ausencia de atención médica adecuada.

Cuba mantiene encarceladas a 1.260 personas por motivos políticos, según las listas verificadas por la organización no gubernamental Prisoners Defenders.

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