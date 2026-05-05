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Martes, 05 de mayo de 2026
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Hypers Kids Africa

Los talentosos niños de 'Hypers Kids Africa' dedican coreografía a la Selección Colombia: "que la hagan en la cancha"

mayo 5, 2026
Por: Saúl Montes
'Hypers Kids Africa' - Captura de video
'Hypers Kids Africa' - Captura de video
Mediante su cuenta de Instagram, la agrupación africana compartió un video bailando y entonando una pegajosa canción que hace alusión a los jugadores de Colombia.

Los niños del vibrante grupo de baile 'Hypers Kids Africa', quienes han logrado consolidar un importante reconocimiento en las redes sociales por sus enérgicas coreografías, dedicaron uno de sus bailes a la Selección Colombia, a pocas semanas del Mundial de fútbol.

Mediante su cuenta de Instagram, la agrupación de Kampala, Uganda, compartió un video en el que se ve a sus integrantes con una bandera de Colombia bailando y entonando un tema musical que incluye los nombres de los jugadores de la 'Tricolor'.

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Nombres de futbolistas colombianos como Luis Díaz, James Rodríguez, Richard Ríos y demás hacen parte de la letra de la pegajosa canción que los Hypers Kids Africa bailan, al tiempo que le envían la mejor energía a la selección Colombia de cara la cita orbital.

"Colombia ¡Vamos a divertirnos! ¡Te deseamos mucha suerte!!", se lee en la descripción del video.

La vibra contagió a sus seguidores colombianos en la plataforma digital, al punto que inundaron la publicación con mensajes, incluso alentaron a los jugadores de la selección para "que la hagan en la cancha".

"Ya veo mi sele en el mundial BAILANDO así", escribió un internauta. Mientras que otro agregó: "Gracias muchachos por hacer que cada día yo me sienta más orgulloso de mi país Colombia".

La Selección Colombia terminó en el tercer lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, con lo que selló su participación a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y firmó el paso a la séptima cita orbital.

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Con la fe intacta, los jugadores del combinado cafetero buscan darlo todo en la cancha y lograr su primer Mundial, que este año se llevará a cabo en los tres países de Norteamérica: Canadá, Estados Unidos y México.

Esta edición de la Copa Mundial de la FIFA será la más grande jamás vista ya que se disputarán 104 partidos en 16 ciudades anfitrionas de los tres países norteamericanos, durante el 11 de junio de 2026 y el 19 de julio de 2026.

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