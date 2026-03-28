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Sábado, 28 de marzo de 2026
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Ataque al régimen de Irán

“Irán lo que busca con este conflicto es desgastar tanto a Israel como a Estados Unidos”: analista tras un mes de la Operación Furia Épica

marzo 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Ana Ordorica Mariscal analista internacional, habló sobre el conflicto entre Estados Unidos y el régimen de Irán al cumplirse un mes de la operación Furia Épica.

Este sábado se cumple un mes de la ofensiva militar de los Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán, por medio de la Operación Furia Épica, en la que murió el dictador Alí Jamenei, situación que desató el conflicto del Golfo Pérsico y las represalias del régimen contra diferentes naciones de Medio Oriente.

Durante este sábado se conoció que los hutíes de Yemen se sumaron al conflicto en apoyo a la dictadura de Irán, que continúa con las represalias en el Golfo.

Frente a esta situación, el programa La Tarde de NTN24 habló con la analista internacional Ana Ordorica Mariscal, quien manifestó que "Irán lo que busca con este conflicto es desgastar tanto a Israel como a Estados Unidos".

“Irán busca alargar el conflicto para desgastar primero militarmente a Israel y Estados Unidos como políticamente”, añadió.

Para la también periodista del Universal de México, manifestó que el presidente “Trump se ha venido desgastando políticamente, una acción que considera como una “apuesta de Irán”.

“La duda que encuentro es si van a poder terminar el conflicto en el momento que Estados Unidos quiera”, indicó Ordorica respecto a las recientes declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien sostuvo que Washington espera ponerle fin a esta situación en las próximas semanas.

Pues para la analista es claro que la “apuesta de Irán es el desgaste y mantener este conflicto asimétrico”.

Finalmente, respecto a las negociaciones que Washington busca con el régimen de los ayatolás, la comunicadora ve “difícil que puedan encontrar con quién negociar en estos momentos”.

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