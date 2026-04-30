Ucrania impacta el corazón energético de Rusia en medio de nuevos ataques cruzados

En los últimos días Ucrania y Rusia han intercambiado ataques en zonas estratégicas. Rusia ha bombardeado infraestructura energética de transporte de la región de Mykolayivdel sur de Ucrania.

Temporalmente la región sin suministro energético, provocando una ola de bombardeos por parte de Ucrania, y atacando este jueves la refinería de la ciudad rusa de Perm, ubicada en los Urales.

Un canal ruso de Telegram ‘Ostorozhno, nóvosti’, informó a las 7:00 hora local que se escucharon varias explosiones en el sur de la ciudad de Perm, provocando un alza de humo sobre la zona, de acuerdo con DW.

Asimismo, el medio local 59.ru anunció que por la mañana se activaron dos veces las alarmas antiaéreas en la ciudad y se escucharon distintas explosiones.

Cabe resaltar que, en días anteriores, las autoridades de Tuapsé reportaron humo desde el espacio, ríos de petróleo en las carreteras y manchas de fuel en el agua, esto después de que misiles ucranianos alcanzaran refinería y una terminal marítima.

El evento fue catalogado como una “catástrofe ecológica”, el estado de emergencia no se declaró hasta que se reportó un incendio en la instalación petrolera Krasnodar.

En los primeros reportes las autoridades aseguraron que tenía el fuego controlado, más tarde se anunció que se había propagado a un bloque de viviendas cercanas, afectando una superficie de 150 metros cuadrados.

Frente a los acontecimientos, el ministro de Defensa de Rusia dijo este jueves que las defensas antiaéreas “interceptaron y aniquilaron 189 drones de ala fija” en 14 regiones.

De acuerdo con Reuters, los ataques ucranianos a infraestructuras petroleras, junto con las sanciones y restricciones a la llamada ‘flota en la sombra’, han dejado sin servicio hasta el 40% de la capacidad de exportación de crudo rusa.