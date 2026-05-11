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Estas son las imágenes del último adiós a Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia

mayo 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia / FOTO: EFE
Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia / FOTO: EFE
El exvicepresidente, quien falleció el pasado viernes 8 de mayo, recibe este lunes el último adiós de su hija, familiares, dirigentes políticos que acudieron a la Catedral Primada de Bogotá.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien falleció el pasado viernes 8 de mayo, recibe este lunes el último adiós de su hija, familiares, dirigentes políticos y numerosos ciudadanos que acudieron a la Catedral Primada de Bogotá para participar en sus honras fúnebres.

Durante el fin de semana, su cuerpo fue velado en el Palacio de San Carlos, antigua sede del Gobierno colombiano hasta 1980, cuando el Ejecutivo se trasladó a la Casa de Nariño.

El lugar guarda además un vínculo especial con la familia del dirigente fallecido, pues allí ejerció la Presidencia su abuelo, el liberal Carlos Lleras Restrepo, entre 1966 y 1970.

Tras finalizar la ceremonia religiosa en homenaje al exvicepresidente, familiares y allegados emprendieron su traslado al Parque Cementerio Jardines de Paz, donde se realizará una ceremonia privada en compañía de sus seres más cercanos.

La salida estuvo marcada por un emotivo aplauso de los asistentes, quienes además alzaron decenas de pañuelos blancos como un gesto simbólico de paz para Colombia.

Se prevé que el féretro de Vargas Lleras arribe al camposanto hacia las 2:00 de la tarde, momento en el que culminarán oficialmente los actos fúnebres en su memoria.

Germán Vargas Lleras, quien fue vicepresidente de Juan Manuel Santos y quien tuvo una amplia carrera política, falleció el pasado viernes 8 de mayo.

Lleras deja un legado marcado por su protagonismo político en temas de infraestructura, vivienda y seguridad nacional.

El vicepresidente perteneció a una familia con tradición política. Fue nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo, figura clave de la política colombiana que marcó la historia del país en el siglo XX.

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Su carrera política comenzó temprano. En 1994 fue elegido senador de la República, cargo que ocupó durante varios periodos y desde el cual se consolidó como una de las voces más visibles del Congreso, especialmente en debates sobre seguridad y justicia.

Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue ministro del Interior y de Justicia entre 2002 y 2003. En 2010 fundó el partido Cambio Radical, con el que se convirtió en una figura clave dentro de las coaliciones de gobierno en el país.

Años después, durante la administración de Juan Manuel Santos, regresó al Ejecutivo como ministro de Vivienda y luego como vicepresidente de la República entre 2014 y 2017. Desde ese cargo lideró ambiciosos programas de infraestructura.

Vargas Lleras también aspiró en varias ocasiones a la presidencia de Colombia. Su candidatura más destacada fue en las elecciones de 2018, cuando representó a Cambio Radical y se ubicó entre los principales aspirantes en la primera vuelta electoral.

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