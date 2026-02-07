Benjamín Netanyahu se reunirá con Donald Trump el próximo miércoles en Washington para discutir las negociaciones con Irán

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunirá el miércoles en Washington con el presidente norteamericano Donald Trump para discutir las negociaciones con Irán.

De acuerdo con un comunicado difundido por la oficina presidencial de Israel, Netanyahu "considera que toda negociación debe incluir la limitación de los misiles balísticos y el congelamiento del apoyo al eje iraní", en referencia a los grupos armados aliados de Teherán en la región.

Irán y Estados Unidos tienen prevista una nueva ronda de conversaciones a comienzos de la próxima semana, según Donald Trump, tras unas discusiones celebradas el viernes en Omán.

La última vez que Trump y Netanyahu se reunieron fue el 29 de diciembre de 2025 en la residencia de Mar-a-Lago, Florida.

VEA TAMBIÉN El Gobierno de Estados Unidos confirma que tendrá conversaciones este viernes con el régimen de Irán en Omán o

Ese encuentro fue clave para discutir los avances de un acuerdo de paz y el futuro de la situación en Gaza. Posteriormente, Netanyahu también asistió a la fiesta de Nochevieja en Mar-a-Lago invitado por el mandatario de la unión americana.

El pasado 4 de febrero, la Embajada virtual de Estados Unidos en Irán reiteró su llamado a todos sus ciudadanos americanos para que abandonen el país “inmediatamente” o adopten un plan de salida que no dependa de la ayuda del país que administra actualmente Trump.

A través de una notificación, la embajada indicó a sus ciudadanos que, si no pueden salir, "busquen un lugar seguro dentro de su residencia u otro edificio" y tengan "provisiones de comida, agua, medicamentos y otros artículos esenciales".

"Se intensifican las medidas de seguridad, se cierran carreteras, se interrumpe el transporte público y se bloquea el internet. El gobierno de Irán continúa restringiendo el acceso a las redes móviles, fijas y de internet nacional. Las aerolíneas siguen limitando o cancelando vuelos hacia y desde Irán", acotó la circular.

Días antes, puntualmente el 30 de enero, Trump aseguró que Irán busca alcanzar un acuerdo con Washington para evitar una posible acción militar.