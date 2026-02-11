NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Bogotá

Se reportan dificultades en la movilidad en la zona norte de Bogotá debido a las fuertes lluvias

febrero 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Inundaciones en Bogotá / FOTO: Captura de video
Las lluvias tienen afectadas varias partes no solo de la capital colombiana, hay regiones inundadas como Montería en Córdoba.

Continúa la ola invernal en Colombia, las fuertes lluvias han dejado hasta muertos en la región Caribe, en los departamentos colombianos de Córdoba, al norte de Colombia, y Sucre, al noroeste.

La emergencia en el departamento colombiano de Córdoba ya deja miles de personas damnificadas por las inundaciones. El nivel del agua comienza a descender, pero el panorama sigue siendo crítico.

Familias intentan recuperar sus pertenencias entre el lodo y se organizan para proteger lo poco que les quedó.

Por otra parte, este miércoles la capital colombiana, Bogotá, se vio azotada por fuertes lluvias que están provocando inconvenientes en la movilidad, especialmente en la zona norte.

Usuarios de redes sociales y medios locales han reportado inundaciones en diferentes avenidas como la Autopista Norte con calle 209, en la Carrera Séptima con calles 153, 163 y 237, en la Avenida Cali con 139, en el Canal Torca y en la Avenida Caracas con calle 33 sur. Además, también granizó sobre la Carrera 30.

Esto ha generado dificultades en la movilidad, por lo que las autoridades están recomendando por precaución, evitar la Autopista Norte y la Carrera 7ma.

De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) las lluvias están en las localidades de Puente Aranda, Rafael Uribe, Usme, Tunjuelito, San Cristobal y Fontibón; además de la zona norte.

Entre tanto, Transmilenio ordenó la evacuación del Transmicable de Ciudad Bolívar ante la amenaza de una posible tormenta eléctrica.

