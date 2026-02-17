'The Mandalorian and Grogu': revelan tráiler de lo nuevo de Star Wars que muestra a Pedro Pascal en medio de alucinantes enfrentamientos

La famosa franquicia cinematográfica Star Wars reveló este martes el tráiler de 'The Mandalorian and Grogu', su próxima película espacial western, subgénero de la ciencia ficción en el que los aspectos clásicos del viejo oeste son utilizados como trasfondo de escenarios futuristas.

La película, que es continuación de la exitosa serie de televisión 'The Mandalorian' de Disney+ y que empezó a filmarse en agosto de 2024 tras anunciarse en enero de ese mismo año, se estrenará el próximo 21 de mayo.

Los roles principales están a cargo de Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Steve Blum, y Jeremy Allen White, a ellos los acompañan en escena Hemky Madera, Jonny Coyne, London Stubblefield y Portia D. Harris.

La trama sigue a Din Djarin, el 'Mandaloriano', un solitario cazarrecompensas a la fuga interpretado por Pascal, quien protege a un codiciado bebé alienígena, Grogu, mientras evita ser capturado en una galaxia anárquica y peligrosa.

El tráiler muestra precisamente ese viaje de ambos personajes en el que deben enfrentarse a gánsteres, quienes son miembros del Clan Hutt —una de las organizaciones criminales más antiguas, poderosas y longevas en el universo— y a monstruos con extrañas figuras.

La película incluye por momentos tonos de comedia enmarcados por la relación entre el 'Mandaloriano' y el Bebé Yoda, creado principalmente mediante una combinación de animatrónica avanzada y marionetas físicas diseñadas por Legacy Effects.

Se estima que la franquicia completa de Star Wars ha recaudado en taquilla a lo largo de su historia, desde 'Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza' (originalmente titulada simplemente Star Wars) y lanzada en 1977, más de 10,300 millones de dólares.

Desde 2012, cuando Disney adquirió Lucasfilm, la franquicia ha generado aproximadamente 12 mil millones de dólares, de los que 'El Despertar de la Fuerza', estrenada en 2015, logró más de 2,070 millones de dólares.