Guatemala pone fin al despliegue de médicos cubanos en su territorio tras 27 años

Guatemala puso fin a un convenio que permitiría a médicos cubanos trabajar desde 1998 en áreas apartadas y empobrecidas del país, que ahora los reemplazarán con personal local, informó este martes el gobierno guatemalteco.

Hasta el momento, Cuba mantenía desplegados a unos 24.000 médicos y enfermeras en 56 países como parte de un plan estratégico de cooperación internacional de La Habana.

Por su parte, con la colaboración de los médicos cubanos, Guatemala inició un proyecto hace 27 años para atender a las víctimas del devastador huracán Mitch y contaba con 412 trabajadores.

Sin embargo, la cancillería guatemalteca, confirmó a la agencia AFP que remitió a la embajada de Cuba la decisión del ministerio de Salud de "no renovar" el convenio de cooperación.

Los servicios de los médicos cubanos "han alcanzado su término o finalizará" según un calendario establecido, indica otra nota enviada a la AFP por el ministerio de Salud.

El personal cubano, compuesto por médicos especialistas en oftalmología, pediatría, epidemiología y medicina interna distribuidos en 16 de los 22 departamentos del país, será sustituido de manera escalonada con "recurso humano nacional", añade el documento sin especificar una fecha concreta.

La brigada médica cubana era respaldada por grupos humanitarios, indígenas, campesinos y sociales al considerar que su trabajo ocurría en los lugares más vulnerables del país, en el que 59% de los 18,7 millones de habitantes viven en la pobreza.

En ese contexto, el último acuerdo de cooperación sanitaria entre Guatemala y Cuba fue renovado en el 2024, su vencimiento se dará hasta el 2027, sin embargo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) de Guatemala informó que su finalización será progresiva y a favor de los médicos establecerá plazos para la permanencia del personal médico.