A menos de tres meses del inicio de la Copa del Mundo, una de las selecciones llamadas a pelear por el título cambia de técnico

La Real Federación Marroquí de Fútbol (RMFF), por medio de una conferencia de presencia, hizo un homenaje a Walid Regragui, quien termina su vínculo con la selección absoluta de Marruecos a tan solo tres meses del inicio de la Copa del Mundo.

A Regragui, la federación reconoció el trabajo y desempeño que tuvo con el equipo marroquí, del cual estuvo a cargo por cerca de tres años y medio, tiempo en que logró poner el nombre del combinado africano en lo alto del fútbol mundial.

El papel de la selección de Marruecos en la Copa del Mundo de Qatar 2022 fue uno de los más destacados de Walid Regragui, quien logró avanzar con el equipo hasta la semifinal del certamen más importante de fútbol, convirtiéndose en la primera selección africana y árabe en alcanzar esta fase.

Adicionalmente, clasificó a los “Leones del Atlas” al Mundial de 2026 y disputó la final de la Copa Africana de Naciones en la que quedó como subcampeón.

“Gracias, Walid Regragui, y te deseamos todo lo mejor en los próximos capítulos”, escribió en sus redes sociales la Real Federación Marroquí de Fútbol.

Por su parte, Regragui, como despedida, publicó un video en su cuenta de Instagram en el que recogió los mejores momentos con “los Leones del Atlas”.

“Siempre Marruecos, Dios, País, Rey. “Gracias”, se lee en el mensaje que acompaña la publicación.

Según medios deportivos, la inminente salida de Walid Regragui se habría dado por diferencias económicas, motivo por el cual la RMFF habría decidido rescindir su contrato.

Entretanto, en medio de la rueda de prensa de despedida, la Real Federación Marroquí de Fútbol presentó a Mohammed Wehabi como nuevo entrenador de la absoluta.

Wehabi llega al equipo principal, tras su gran papel con el equipo Sub-20, con la que fue campeona en la Copa del Mundo de la categoría en 2025, donde venció a la favorita Argentina 2 goles a 0.

“Bienvenido a nuestro nuevo entrenador nacional, el Sr. Mohamed Ouahbi. Te deseamos todo lo mejor en este nuevo viaje”, escribió la RMFF en sus redes sociales una vez anunció a su nuevo entrenador.

De esta manera, Ouahbi será el encargado de liderar a la selección de Marruecos, que durante este mes de marzo disputará dos juegos preparatorios ante Ecuador y Paraguay.

Pero el principal reto para Mohamed será en la Copa del Mundo de Norteamérica, en la que enfrentará a Brasil, Haití y Escocia, por el grupo C del certamen mundialista.