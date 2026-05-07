Listas las finales de la Europa League y la Conference League; dos colombianos son protagonistas

Después de que PSG y Arsenal se citaran esta semana en la final de la Champions League, las dos competiciones europeas menores conocieron este jueves cuáles serán sus finales: Aston Villa-Friburgo en la Europa League y Rayo Vallecano - Crystal Palace en la Conference League.

En el segundo torneo UEFA de clubes, tanto Aston Villa como Friburgo remontaron sus derrotas de la ida de las semifinales para terminar eliminando respectivamente a Nottingham Forest (4-0 tras revés 1-0) y Sporting de Braga (3-1 después de 1-0 en contra).

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En las semis de la Conference, el Rayo alcanzó su primera final europea ganando 1-0 en el campo del Estrasburgo, al que había vencido por idéntico resultado en la ida en Madrid, mientras que el Crystal Palace se impuso 2-1 al Shakhtar ucraniano, al que había superado 3-1 en el primer asalto.

Uno de los anotadores del equipo inglés fue el lateral colombiano Daniel Muñoz, quien aprovechó un despeje corto que hizo el arquero rival, remató al arco en un ángulo difícil, pero el balón golpeó el vertical y se fue adentro con ayuda del lateral Pedro Henrique para el 1-0 parcial. El otro colombiano, Jefferson Lerma, estuvo en el banco e ingresó sobre el final del encuentro.

Conocidas las finales de las tres competencias más importantes de Europa, Inglaterra tiene equipos de la Premier en las tres finales por lo que la esperanza está puesta en que Arsenal, Aston Villa y Crystal Palace se traigan los títulos para el país.