"Quebraría el sistema financiero": experto alerta sobre consecuencias en medio de ataques al régimen de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden directa para que la Armada destruya cualquier embarcación iraní detectada que esté colocando minas en el Estrecho de Ormuz, una de las vías marítimas más estratégicas del mundo para el transporte de petróleo.

"He ordenado a la Armada de los Estados Unidos que dispare y destruya cualquier embarcación, por pequeña que sea, que esté colocando minas en las aguas del estrecho de Ormuz. No debe haber ninguna vacilación", declaró Trump.

El mandatario añadió que "nuestros barredores de minas están despejando el estrecho en este mismo momento" y ordenó que esa actividad continúe "a un nivel tres veces mayor".

La decisión se produce en medio de crecientes tensiones militares entre Washington y Teherán, intensificadas tras la publicación de videos por ambas partes que muestran capacidades militares y operaciones en la zona.

Según Fernando Cocho, analista de inteligencia y seguridad, estos materiales audiovisuales forman parte del conflicto: "Todo el mundo en un conflicto armado y en un conflicto político ya utiliza guerras psicológicas, utiliza elementos de desafección, de manipulación mediática".

Cocho destacó las capacidades militares iraníes, frecuentemente subestimadas en Occidente. "La Guardia Revolucionaria son casi más de 250.000 activos que tienen desde aviones, vehículos, cazas, barcos", explicó.

A su vez, destacó que tiene operaciones encubiertas "al nivel de cualquier operación especial de Europa". El experto recordó que Irán es "un país de más de 90 millones de habitantes, muy nacionalista", lo que complica cualquier escenario de intervención terrestre.

El analista advirtió que Teherán "lleva 20 años almacenando armamento" con apoyo logístico de China. "En una confrontación directa, Irán no puede vencer a Estados Unidos, pero una guerra híbrida, una guerra de desgaste, sería un Vietnam multiplicado por 4 o por 5", afirmó Cocho.

La extensión indefinida de las treguas por parte de Estados Unidos, según el experto, responde a necesidades de rearmamento de ambas partes. "La tregua no es por negociar, la tregua es para rearmarse", explicó.

A su vez, el experto alertó sobre las consecuencias económicas globales de prolongarse el conflicto: "De continuar dos semanas en esta situación, el petróleo puede subir un 32%, ponerse en torno a los 140, 160 dólares el barril", lo que "quebraría el sistema financiero" europeo.

Respecto a posibles amenazas terroristas, Cocho advirtió que Europa está "en riesgo máximo" de atentados en los próximos meses, además, en el marco de eventos masivos como el Mundial de Fútbol y fechas simbólicas del calendario musulmán. "Estamos en vísperas, uno o dos meses de un intento de atentado", señaló, aunque aclaró que "Irán no es un país que genere atentados terroristas".