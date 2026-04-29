La dura sanción que recibió el portero argentino que le dio un puñetazo a un rival en el fútbol español

El portero argentino del Real Zaragoza de la segunda división española, Esteban Andrada, conoció este miércoles la dura sanción que tendrá que cumplir tras propinarle un puñetazo a un rival del Huesca en encuentro del fútbol español.

El órgano disciplinario de la Federación Española de Fútbol castigó a Andrada con "12 partidos de suspensión por agredir a otro/a", a los que hay que añadir uno más por la tarjeta roja que vio en el encuentro de liga de 2ª división contra el Huesca el domingo pasado.

El guardameta de 35 años, que defendió el arco de Boca Juniors en la final de Copa Libertadores perdida ante River Plate en 2018, fue expulsado por empujar a Jorge Pulido, pero acto seguido se fue hacia ese jugador rival y le propinó un puñetazo, lo que desató un altercado entre jugadores de ambos clubes.

El Huesca, que jugaba en casa, aguantó hasta lograr una victoria 1-0 en el derbi regional entre dos equipos que pugnan por evitar el descenso.

El portero del Huesca, Dani Jiménez, y el zaragocista Dani Tasende también fueron expulsados posteriormente.

Jiménez ha sido sancionado con cuatro partidos de suspensión también por agresión, mientras que Tasende fue suspendido con dos encuentros.

Andrada, cedido por el Monterrey mexicano, se declaró "muy arrepentido" en un vídeo exhibido en la página web del Zaragoza.

“Estoy muy arrepentido de lo sucedido, no es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional como lo soy”, dijo en un video publicado en redes sociales.

“A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión solamente. Fue una situación límite, me salí de contexto y reaccioné de esa forma”, agregó.

En ese sentido, señaló que “no lo volvería a hacer” y también pidió disculpas a Jorge Pulido “porque somos colegas”. ”Acá estoy para asumir las consecuencias”, resaltó.

Su club también emitió disculpas públicas.

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"Hemos protagonizado unas imágenes impropias de este deporte y que nunca deberían haberse producido", señaló el Zaragoza en un comunicado.

"Desde el club condenamos rotundamente lo sucedido en esa acción que ha manchado de manera inaceptable un partido de fútbol de especial trascendencia para nuestra región, algo que resulta inadmisible", añadió.

"Respecto a nuestro jugador Esteban Andrada, el club analizará los hechos acaecidos y tomará las medidas disciplinarias pertinentes", concluyó el comunicado del club maño.