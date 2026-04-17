Tic-tac, tic-tac: el reloj de Estados Unidos contra Miguel Díaz-Canel ya estaría corriendo; ¿le pasará lo mismo que a Maduro?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió recientemente que su gobierno podría centrarse en Cuba una vez concluida su tarea militar contra el régimen de Irán.

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El mandatario de la unión americana ha reiterado que la isla caribeña es una “nación en colapso”.

En la actualidad, Cuba se divide entre apagones y represión. De hecho, la cifra de presos políticos en la nación ha alcanzado una marca histórica.

De acuerdo con el más reciente reporte de la ONG Prisoners Defenders, se registran 1.250 prisioneros políticos en Cuba.

Es decir, en menos de un mes, la cifra de arrestos arbitrarios efectuados por la dictadura que controla el sucesor de los hermanos Castro ha aumentado.

Alejandro Garlobo, activista de derechos humanos, habló una localidad situada en el oriente de Cuba.

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“Los cubanos estamos cansados, queremos libertad. Los presos políticos ya quieren que pase algo... Para yo conectarme aquí (en la entrevista), me tuve que venir corriendo porque donde estaba no había corriente. Todo el mundo sabe lo que hacen ellos (los actores del régimen). Ahora mismo hay un muchachito de 17 años preso por expresar lo que siente... Hay una compañera presa que tuvo a su niño hace 15 días, no tiene familia; yo la voy a visitar. Ella tiene miedo de que (el régimen) le quite al niño”, lamentó.

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Mencionó, además, que “los presos políticos son torturados, golpeados brutalmente”. “Los cubanos van a salir en masa a defender a Estados Unidos, no a defender a Díaz-Canel. Nadie lo quiere, nadie votó por él. Va a salir una pila de gente, pero a apoyar a los otros (…). Es algo súper triste lo que está pasando en Cuba”.

“No hay comida, la gente está pasando hambre, no hay corriente; por ende, no hay comunicación... No hay nada. He visto gente mayor enferma; no hay ni un medicamento”, añadió.

Por su parte, Maira Arocha, madre del prisionero político Liosnel López Arocha, de 37 años, quien completa cinco años privado de libertad, narró lo que está viviendo su familiar dentro de la temida cárcel del régimen ‘Kilo 7’.

“Está muy delgado, golpeado, en malas condiciones. Esperemos que pueda superar esa huelga de hambre. Lo que nos está pasando a nosotras, las madres, es mucho; es algo que no puedo ni contar... Pedimos que la comunidad internacional nos ayude”, indicó Arocha.

“Su alimentación es muy mala. Le dan un mínimo de arroz con un caldo y, a veces, de desayuno pan. Está en muy mal estado”, agregó.

Arocha, a su vez, hizo un llamado al gobierno que lidera Donald Trump: “Pido a la administración de Estados Unidos que interfiera en la liberación de nuestros hijos secuestrados”.

Cuba lleva 67 años bajo un sistema dictatorial, contabilizados desde el triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959 hasta el año actual (2026).