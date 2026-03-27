Revelan lo que habría hecho Nicolás Maduro el día después tras segunda audiencia ante la justicia de Estados Unidos

Nicolás Maduro habría mantenido este viernes un encuentro con su abogado defensor, Barry J. Pollack, en la prisión federal de Brooklyn.

Esa habría sido su principal actividad un día después de celebrarse la segunda audiencia de su proceso judicial y el de su esposa, Cilia Flores, ante el tribunal de Distrito Sur de Nueva York.

Pollack, abogado experimentado en casos penales de alta complejidad en Estados Unidos, incluyendo la defensa del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha realizado numerosas visitas a Maduro en el centro penitenciario durante las últimas jornadas para preparar la estrategia de defensa.

Durante la audiencia del martes, el letrado se ubicó entre Maduro y Cilia Flores, separados por tres abogados, según reflejan los dibujos oficiales realizados por los caricaturistas de la corte.

El objetivo del encuentro de este viernes habría sido doble: evaluar lo ocurrido en la audiencia del jueves y preparar una nueva estrategia en función de los interrogatorios que realizó el juez Hellerstein.

Simón Molina, analista político venezolano, se refirió en el programa Club de Prensa a la segunda audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos.