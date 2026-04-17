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Viernes, 17 de abril de 2026
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Luna

Así será la base lunar que proyecta la NASA en su plan más ambicioso hasta ahora

abril 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Luna | Fotos NASA
Luna | Fotos NASA
Las pruebas se desglosarán en misiones robóticas y no tripuladas que se dividirán en tres fases.

Tras el éxito de la misión Artemis II, la NASA ha revelado un documento en donde detalla cómo será una base que proyecta construir en la Luna.

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En su documento, “Guía del usuario de la base lunar”, contempla un total de 73 alunizajes para lograr la operación.

Las pruebas se desglosarán en misiones robóticas y no tripuladas que se dividirán en tres fases.

En una primera fase, la NASA estima 21 alunizajes, con el objetivo de validar tecnologías, realizar experimentos iniciales y establecer las condiciones operativas en la superficie. Además, la agencia especifica que la fecha limite para ejecutar dichos eventos tiene que ser antes de que finalice el 2029.

Posteriormente, en la segunda fase entre el 2029-2032, los alunizajes se aumentarán a 24. En este nivel, se busca establecer la infraestructura inicial de la superficie lunar, aumentar la capacidad de la masa de carga útil del CLPS a 5MT, y añadir sistemas de soporte para misiones tripuladas periódicas.

En la última etapa, el nivel 3, se prevé alcanzar 28 alunizajes desde el 2032, donde se espera lograr una presencia humana más constante en la Luna, alcanzar la manipulación del regolito y preparación de espacio, con capacidades de retorno de carga no tripulada.

Todos los objetivos, se alcanzarán en compañía de “innovadores comerciales y socios internacionales, cuyas contribuciones serán esenciales para lograr una presencia permanente en la Luna”, recalca la agencia espacial.

Áreas clave propicias para la colaboración estratégica

  • Habitación en la superficie
  • Servicios logísticos
  • Movilidad pequeña y robótica
  • Sistemas de movilidad de alta capacidad
  • Entrega y devolución de carga grande
  • Mapeo y reconocimiento de recursos
  • Almacenamiento y acondicionamiento de muestras
  • Capacidades de navegación avanzada
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Se espera que con esta guía se pueda “evolucionar a través de las fases de implementación de la Base Lunar hacia una presencia lunar continua”, concluye el documento.

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