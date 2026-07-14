¿A qué se deben los cambios dentro del gabinete de Delcy, encargada del régimen? Expertos analizan

Durante los últimos meses, Delcy Rodríguez, la encargada del régimen y presidenta interina de Venezuela, ha adelantado varios cambios dentro del gabinete, el más reciente el de Félix Plasencia, quien ha sido designado como canciller. Un nombramiento que ha causado polémica, pues este hace un tiempo calificó de “tontería” la existencia de los presos políticos.