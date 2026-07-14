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Martes, 14 de julio de 2026
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Programa: Club de Prensa

¿A qué se deben los cambios dentro del gabinete de Delcy, encargada del régimen? Expertos analizan

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Durante los últimos meses, Delcy Rodríguez, la encargada del régimen y presidenta interina de Venezuela, ha adelantado varios cambios dentro del gabinete, el más reciente el de Félix Plasencia, quien ha sido designado como canciller. Un nombramiento que ha causado polémica, pues este hace un tiempo calificó de “tontería” la existencia de los presos políticos.

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