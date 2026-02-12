"Sabemos quiénes son y responderemos": Departamento de Estado de EE. UU. reacciona al hostigamiento contra el embajador Mike Hammer en Cuba

En video quedó registrado el momento en que varios colaboradores del régimen cubano hostigan por tercera vez a Mike Hammer, embajador de Estados Unidos, pese a la advertencia del Departamento de Estado.

En las imágenes se observa a estos integrantes de la dictadura controlada por el sucesor de los hermanos Castro, Miguel Díaz-Canel, gritar y caminar de manera amenazante hacia la camioneta donde se trasladaba el diplomático norteamericano.

Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, dijo al respecto: “Pequeños grupos de agentes del régimen cubano han estado acosando a nuestro distinguido Encargado de Negocios en La Habana, el Embajador, Mike Hammer, mientras viaja por la isla en el ejercicio de sus funciones diplomáticas".

"Quiero que estas personas comprendan que sabemos quiénes son y que responderemos en consecuencia, entre otras medidas, con sanciones de visado. Según las normas básicas del derecho internacional, los diplomáticos deben tener la libertad de desempeñar sus funciones sin ser acosados por matones", manifestó el funcionario de la administración Trump.

Las tensiones entre Washington y La Habana han escalado debido a una serie de incidentes de persecución contra Hammer, actual Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba.

El diplomático ha sido blanco de múltiples actos de hostigamiento, descritos como "actos de repudio" organizados por grupos afines al régimen cubano durante sus recorridos por provincias como Camagüey, Trinidad y Holguín.

En estos encuentros, grupos de personas lo han increpado con gritos de "asesino" e "imperialista" mientras realizaba visitas a comunidades y líderes religiosos.

La oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado calificó estos eventos como "tácticas de intimidación fallidas". Washington exigió formalmente a la dictadura cubana que cese el envío de individuos para interferir con la labor diplomática de su misión.

Hammer ha estado recorriendo la isla para supervisar la distribución de ayuda humanitaria enviada por EE. UU. tras el paso del huracán Melissa y para reunirse con miembros de la sociedad civil y la Iglesia Católica.

En entrevistas recientes, el diplomático ha afirmado que el régimen está en una situación insostenible debido al colapso de la infraestructura y la crisis económica, vaticinando un posible cambio político para este año 2026.

En medio de la tensión entre Washington y La Habana, el dictador Miguel Díaz-Canel dijo estar “dispuesto” a sentarse a dialogar con la administración Trump.