Jueves, 12 de febrero de 2026
Carlos A. Giménez

"Claudia Sheinbaum es nada más que una marioneta de la dictadura en Cuba": congresista Carlos Giménez arremete contra la presidente de México

febrero 12, 2026
Por: Saúl Montes
El legislador republicano cuestionó a la mandataria mexicana luego de unas declaraciones contra la líder opositora cubana Rosa María Payá, quien además es integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Carlos A. Giménez, congresista de Estados Unidos, arremetió contra la presidente de México, Claudia Sheinbaum, a quien catalogó como “una marioneta de la dictadura en Cuba”.

Mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, el legislador republicano aseguró: “Queda claro que Claudia Sheinbaum es nada más que una marioneta de la dictadura en Cuba, manejada por agentes castristas que están saqueando a México”.

Añadió que “las calumnias de Sheinbaum contra la líder opositora Rosa María Payá exponen su preocupante colaboración con el régimen” de Miguel Díaz-Canel en Cuba.

Giménez acompañó su declaración con un video de la mandataria mexicana en su conferencia de prensa matutina en la que fue cuestionada por una periodista sobre la visita de la activista cubana Rosa María Payá Acevedo a México.

Payá, quien actualmente es integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adelantó una visita no oficial en territorio mexicano, donde habría sostenido encuentros con grupos de derecha local y habría participado en actos contra la dictadura cubana.

Ante la pregunta, Sheinbaum dijo que la “función” de Payá son los derechos humanos a partir de una queja y señaló que si desarrolla la visita a nombre de la CIDH no debería “militar a favor de una u otra causa”.

“Tiene un papel que desarrollar, que (está relacionado con) los derechos humanos, a partir de una queja. Esa es su función (...) No deberían, si vienen a nombre de la CIDH, militar a favor de una u otra causa”, dijo la mandataria.

La reportera subrayó que la candidatura de Payá a la CIDH fue impulsada por el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, y especialmente por el secretario de Estado, Marco Rubio, también de ascendencia cubana.

En ese contexto, Sheinbaum insistió que, independientemente de qué Gobierno la haya postulado, los integrantes de la CIDH deben mantener una postura imparcial.

