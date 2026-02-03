NTN24
Martes, 03 de febrero de 2026
Jugadores de la Selección Colombia - Foto: AFP
Fútbol brasileño

Así fue el debut del jugador de la Selección Colombia Marino Hinestroza en el fútbol brasileño

febrero 3, 2026
Por: Natalya Baquero González
Hinestroza disputó sus primeros 30 minutos de manera oficial con el “Gigante de la Colina”.

El extremo colombiano Marino Hinestroza, quien hace unas semanas se sumó a las filas de Vasco da Gama, hizo su debut oficial con el conjunto brasileño en el empate 0 a 0 ante Madureira, durante la quinta jornada del Carioca Serie A.

Hinestroza, quien ingresó sobre los 63 de juego, disputó un total de 30 minutos dentro del terreno de juego, entre tiempo regular y de adición, en un espacio que tuvo un rendimiento del 6.2 y una precisión en sus pases de 71.4%, de acuerdo con el portal web de datos y estadísticas deportivas Sofascore.

A pesar del poco tiempo que el brasileño Brenner Souza da Silva tuvo dentro del terreno durante su debut oficial con el “Gigante de la Colina”, el entrenador Fernando Diniz destacó la actuación y participación de ambos jugadores a pesar de llegar sin ritmo a la competencia.

“Brenner e Hinestroza, ambos con un tiempo de inactividad, llegaron y se pusieron a disposición. Durante los entrenamientos, pensé que estaban bien. Creo que son jugadores con mucha calidad, y esperamos que alcancen su mejor nivel rápidamente”, expresó Diniz, una vez finalizado el encuentro.

Asimismo, el técnico dejó ver que confía en que el rendimiento de los jugadores evolucione de manera significativa mediante los entrenamientos y los juegos oficiales para el bien del equipo.

“Les vino bien debutar, sentir el ambiente de São Januário, el campo en el que jugarán muchas veces, y la tendencia es de mejora para ambos”, indicó Fernando Diniz, técnico de Vasco da Gama.

Por su parte, Marino Hinestroza se mostró satisfecho y feliz por su debut y de paso le envió un mensaje a la afición para que confíen en el proceso del club.

“Feliz de debutar con esta hermosa camiseta, gracias a la afición por su apoyo. El resultado no fue el que esperábamos, pero lucharemos hasta el final para hacerlos felices este año”, manifestó el joven extremo.

Por ahora, el ex Atlético Nacional se prepara para lo que podría ser su primer juego en el Brasileirao, el próximo jueves 5 de febrero ante Chapecoense, en una competencia en la que Vasco da Gama buscará sumar sus primeros tres puntos de la temporada.

