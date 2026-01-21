"Es ilegal y tiene que ser inmediatamente demandado": exministro de Hacienda José Manuel Restrepo sobre aranceles del 30% impuestos por Ecuador a productos colombianos

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció desde Suiza, donde participa en el Foro de Davos, la implementación de un arancel del 30% a las importaciones provenientes de Colombia a partir del 1 de febrero de 2026. La medida, denominada "tasa de seguridad", busca presionar al gobierno colombiano para que intensifique su cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la zona fronteriza.

"Ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, anuncié una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el 1 de febrero. Esta medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera", declaró Noboa en sus redes sociales.

El mandatario ecuatoriano afirmó haber conversado "varias veces" con el presidente Gustavo Petro sobre temas de seguridad, pero que "siempre se dice que va a haber control en la guerrilla en la frontera, pero no lo hemos visto".

Según datos del Ministerio de Producción de Ecuador, entre enero y septiembre de 2025, las principales importaciones desde Colombia incluyeron medicinas por valor de 166 millones de dólares, energía eléctrica por 65 millones de dólares, insecticidas y desinfectantes por 48 millones, además de productos cosméticos. Colombia es el segundo socio comercial de Ecuador, con un déficit comercial que supera los mil millones de dólares anuales.

La reacción desde Colombia no se hizo esperar, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda colombiano, calificó la medida como "absolutamente ilegal" a la luz del Acuerdo de Cartagena que sustenta la Comunidad Andina de Naciones (CAN). “Independientemente de las razones de seguridad que pueden existir, a la luz del acuerdo de Cartagena que es el que le da sustento a la CAN, este tipo de medidas son absolutamente ilegales, esto no se puede aplicar”, dijo Restrepo. “El gobierno de Ecuador ni ningún gobierno de la CAN puede aplicar medidas de esta naturaleza que se convierte en una especie de aranceles castigos por ninguna de las razones”, reiteró.

Restrepo, además, aseguró que la medida impuesta por Noboa “es ilegal y tiene que ser inmediatamente demandado ante la Secretaría de la CAN por parte de Colombia”. El exministro no negó que “el gobierno colombiano ha sido incapaz de luchar contra el narcotráfico en las fronteras contra la minería ilegal”.

Por su parte, el analista político Arturo Moscoso advirtió que esta decisión podría generar "medidas de retaliación" por parte de Colombia y afectar la competitividad de productos ecuatorianos en el mercado colombiano. "Esto puede hacernos más daño que facilitarnos las cosas en cuanto a la lucha con el narcotráfico", indicó Moscoso, quien también señaló que la medida podría incrementar el contrabando en la frontera, una zona ya caracterizada por su porosidad.

Además, La periodista Araí Vega, de Diario La Hora, contextualizó que Ecuador cerró 2025 como el año más violento de su historia, con siete matanzas registradas solo hasta el 9 de enero de 2026. "En la teoría, el discurso de cooperación no se siente en aliviar las tasas de muertes violentas que van en aumento", dijo, al tiempo que cuestionó la efectividad de los acuerdos de seguridad con Estados Unidos, que prometió 19,5 millones de dólares para combatir el narcotráfico.