El relato de un profesor colombiano residente en México que estaba reportado como desaparecido: denunció que fue detenido y golpeado por militares

Leonardo Ariel Escobar, un profesor colombiano residente en México que estuvo reportado como desaparecido, denunció que fue detenido y golpeado por militares, lo que lo dejó con tres costillas rotas.

Según dijo Escobar a medios de comunicación, el 31 de diciembre elementos de la militarizada Guardia Nacional le impidieron de manera "arbitraria" seguir su viaje a la capital del país mientras realizaba una escala en el aeropuerto de Monterrey.

"Durante tres días estuve en una celda en el municipio de Apodaca (...). Antes de llegar fui golpeado, lo que me generó la fractura de tres costillas", reclamó.

El hombre de 42 años, quien calificó el incidente como un acto de discriminación, añadió que desconoce el motivo de su detención, durante la cual, dijo, no le brindaron alimentación.

Por otro lado, el catedrático, adscrito a una universidad privada del estado de Puebla, denunció que la situación le afectó seriamente su estado de salud: "Lo mínimo era brindarme asistencia médica", denunció.

Escobar fue reportado como desaparecido el 2 de enero por familiares y por la universidad en la que trabaja.

Un reporte de la Secretaría de Seguridad de México de la semana pasada indicó que el hombre fue detenido por una falta administrativa, aunque sin dar detalles.

Tras recobrar la libertad el 2 de enero, Escobar aseveró que estaba desorientado y que vagaba por las calles, pero que tres días después recibió ayuda de un director de un centro de rehabilitación para personas con problemas de acción.

Posteriormente, recuperó la conciencia y pudo dar datos al personal del centro, lo que permitió confirmar su identidad y notificar a la Fiscalía de su paradero.