NTN24
Lunes, 19 de enero de 2026
Lunes, 19 de enero de 2026
México

El relato de un profesor colombiano residente en México que estaba reportado como desaparecido: denunció que fue detenido y golpeado por militares

enero 19, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Guardia Nacional de México - AFP
Guardia Nacional de México - AFP
El docente fue reportado como desaparecido el 2 de enero por familiares y por la universidad en la que trabaja.

Leonardo Ariel Escobar, un profesor colombiano residente en México que estuvo reportado como desaparecido, denunció que fue detenido y golpeado por militares, lo que lo dejó con tres costillas rotas.

Según dijo Escobar a medios de comunicación, el 31 de diciembre elementos de la militarizada Guardia Nacional le impidieron de manera "arbitraria" seguir su viaje a la capital del país mientras realizaba una escala en el aeropuerto de Monterrey.

o

"Durante tres días estuve en una celda en el municipio de Apodaca (...). Antes de llegar fui golpeado, lo que me generó la fractura de tres costillas", reclamó.

El hombre de 42 años, quien calificó el incidente como un acto de discriminación, añadió que desconoce el motivo de su detención, durante la cual, dijo, no le brindaron alimentación.

Por otro lado, el catedrático, adscrito a una universidad privada del estado de Puebla, denunció que la situación le afectó seriamente su estado de salud: "Lo mínimo era brindarme asistencia médica", denunció.

Escobar fue reportado como desaparecido el 2 de enero por familiares y por la universidad en la que trabaja.

o

Un reporte de la Secretaría de Seguridad de México de la semana pasada indicó que el hombre fue detenido por una falta administrativa, aunque sin dar detalles.

Tras recobrar la libertad el 2 de enero, Escobar aseveró que estaba desorientado y que vagaba por las calles, pero que tres días después recibió ayuda de un director de un centro de rehabilitación para personas con problemas de acción.

Posteriormente, recuperó la conciencia y pudo dar datos al personal del centro, lo que permitió confirmar su identidad y notificar a la Fiscalía de su paradero.

Temas relacionados:

México

Denuncia

Profesor

Desaparición

Docentes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué efectos tuvo la captura de Maduro en la frontera entre Venezuela y Colombia?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que pasa en Venezuela va a tener un impacto en lo que está pasando en Cuba": experto sobre el plan de "Estado de Guerra" aprobado por el régimen cubano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“La dependencia de Cuba del petróleo mexicano podría llevar a que Cuba intente influir en los asuntos internos mexicanos, como hizo en Venezuela”: Esteban Román

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan por qué la reunión entre María Corina Machado y Trump es trascendental para la transición en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La identificación está siendo complicada": subinspector y portavoz de la Unión Federal de Policía en Madrid sobre fallecidos en colisión de dos trenes en Andalucía

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Una familia criminal al mando de Venezuela": analistas sobre reuniones del hijo de Maduro con guerrilleros en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Tensión entre las fuerzas del régimen y los familiares de los presos políticos / FOTO: EFE
Presos políticos en Venezuela

Tensión entre las fuerzas del régimen y los familiares de los presos políticos en medio de la vigilia que se realizaba en El Helicoide

Familiares de presos políticos | Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos piden a EE. UU. crear una comisión internacional para supervisar excarcelaciones en Venezuela

Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Donald Trump

¿Ha habido un cambio en Venezuela en la última semana como lo afirma el presidente Donald Trump?

Manifestantes piden libertad de presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Represión en Venezuela

"No hay forma alguna de que podamos avanzar a la pacificación del país mientras existan rehenes y secuestrados políticos en Venezuela": dirigente nacional de Vente Venezuela

María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

"María Corina Machado elevó la voz de todos los presos políticos venezolanos en la reunión con el presidente Trump": José Rodríguez Araña, exprisionero político del régimen venezolano

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

Maduro baja el tono ante presión de Estados Unidos y asegura que Jesucristo no aprobaría amenazas militares contra Venezuela: “Es lo más contrario a Cristo”

Palacio de Miraflores

Se registran disparos en el centro de Caracas: videos muestran ráfagas al aire en el lugar

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Trump arremete contra senadores republicanos y critica su "estupidez" por voto en proyecto de ley que limita sus poderes militares en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

Maduro baja el tono ante presión de Estados Unidos y asegura que Jesucristo no aprobaría amenazas militares contra Venezuela: “Es lo más contrario a Cristo”

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado ofrecerá una rueda de prensa este viernes tras reunirse con el presidente Donald Trump

Palacio de Miraflores

Se registran disparos en el centro de Caracas: videos muestran ráfagas al aire en el lugar

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Trump arremete contra senadores republicanos y critica su "estupidez" por voto en proyecto de ley que limita sus poderes militares en Venezuela

Miguel Díaz-Canel | Foto EFE
Régimen cubano

“Cuba exportaba sus métodos de tortura a Venezuela”: presidente de Prisioners Defenders

Donald Trump/ María Corina Machado - Fotos EFE
María Corina Machado

Donald Trump y María Corina Machado en la Casa Blanca "hablaron cosas relevantes que no querían hacer públicas", dice consultora política internacional

Presos políticos en Venezuela | Foto referencia: AFP
Venezuela

"Están detenidos injustamente y se están muriendo en las cárceles": familiar de presa política en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre