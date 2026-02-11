Representantes republicanos enviaron una carta al Departamento del Tesoro y el Comercio en la que piden revocar licencias a empresas de EE. UU. que operan con la dictadura cubana

Este miércoles, la congresista de los Estados Unidos, María Elvira Salazar, junto a los representantes Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, enviaron una carta conjunta al Departamento del Tesoro y el Comercio, en la cual solicitan se revoquen de manera inmediata aquellas licencias que aún le permiten a empresas de la nación norteamericana “hacer negocios con la dictadura cubana”.

“Estamos sumamente preocupados por las empresas estadounidenses que actualmente participan en actividades comerciales inquietantes con entidades controladas por el régimen de Cuba, un Estado patrocinador del terrorismo”, indica en el oficio.

De acuerdo con Salazar, Diaz-Balart y Giménez, este tipo de acciones estarían socavando e incumpliendo las sanciones de los Estados Unidos y la intención expuesta por el Congreso bajo la “Ley de Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba (LIBERTAD) de 1996”.

Pues en esta ley se expone que los castigos y sanciones impuestas de manera económica hacia la dictadura cubana deben permanecer “hasta que se produzca un cambio democrático real”, por medio del cual se restablezcan el Estado de derecho y el respeto de las libertades en la isla.

Pero a pesar de ello, se ha evidenciado que actualmente “varias licencias emitidas tanto por la OFAC como por la BIS siguen autorizando transacciones que, en última instancia, benefician al régimen cubano y a sus conglomerados controlados por los militares”.

Por tal motivo, la congresista María Elvira Salazar, junto a Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, todos con descendencia cubana, solicitaron a las agencias del Departamento del Tesoro y el Comercio que: “Realizar una revisión exhaustiva de todas las licencias vigentes, revocar cualquier licencia que, directa o indirectamente, proporcione beneficios económicos a entidades controladas por el régimen, mejorar el escrutinio de futuras solicitudes de licencias relacionadas con Cuba y emitir directrices públicas actualizadas que aclaren que las licencias que permiten el apoyo financiero al régimen".

Asimismo, señalaron que esperan que estas acciones se comiencen a ejecutar lo más pronto posible, teniendo presente las medidas claras y decisivas que hayan sido emitidas desde la administración del presidente Donald Trump, junto al secretario de Estado Marco Rubio, “contra el brutal régimen de la isla”.