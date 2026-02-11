NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Estados Unidos

Representantes republicanos enviaron una carta al Departamento del Tesoro y el Comercio en la que piden revocar licencias a empresas de EE. UU. que operan con la dictadura cubana

febrero 11, 2026
Por: Natalya Baquero González
María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez - Fotos. AFP
María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez - Fotos. AFP
De acuerdo con Salazar, Diaz-Balart y Giménez, este tipo de acciones estaría infringiendo la intención expuesta por el Congreso bajo la “Ley de Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba (LIBERTAD) de 1996”.

Este miércoles, la congresista de los Estados Unidos, María Elvira Salazar, junto a los representantes Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, enviaron una carta conjunta al Departamento del Tesoro y el Comercio, en la cual solicitan se revoquen de manera inmediata aquellas licencias que aún le permiten a empresas de la nación norteamericana “hacer negocios con la dictadura cubana”.

o

“Estamos sumamente preocupados por las empresas estadounidenses que actualmente participan en actividades comerciales inquietantes con entidades controladas por el régimen de Cuba, un Estado patrocinador del terrorismo”, indica en el oficio.

De acuerdo con Salazar, Diaz-Balart y Giménez, este tipo de acciones estarían socavando e incumpliendo las sanciones de los Estados Unidos y la intención expuesta por el Congreso bajo la “Ley de Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba (LIBERTAD) de 1996”.

Pues en esta ley se expone que los castigos y sanciones impuestas de manera económica hacia la dictadura cubana deben permanecer “hasta que se produzca un cambio democrático real”, por medio del cual se restablezcan el Estado de derecho y el respeto de las libertades en la isla.

Pero a pesar de ello, se ha evidenciado que actualmente “varias licencias emitidas tanto por la OFAC como por la BIS siguen autorizando transacciones que, en última instancia, benefician al régimen cubano y a sus conglomerados controlados por los militares”.

Por tal motivo, la congresista María Elvira Salazar, junto a Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, todos con descendencia cubana, solicitaron a las agencias del Departamento del Tesoro y el Comercio que: “Realizar una revisión exhaustiva de todas las licencias vigentes, revocar cualquier licencia que, directa o indirectamente, proporcione beneficios económicos a entidades controladas por el régimen, mejorar el escrutinio de futuras solicitudes de licencias relacionadas con Cuba y emitir directrices públicas actualizadas que aclaren que las licencias que permiten el apoyo financiero al régimen".

o

Asimismo, señalaron que esperan que estas acciones se comiencen a ejecutar lo más pronto posible, teniendo presente las medidas claras y decisivas que hayan sido emitidas desde la administración del presidente Donald Trump, junto al secretario de Estado Marco Rubio, “contra el brutal régimen de la isla”.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Cuba

Sanciones a Cuba

Departamento del Tesoro

Empresas

Ayuda

Economía

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Luego de las palizas los encerraban en una celda de 1.20 metros con 20 presos, las paredes lloraban por el sudor”: crudo relato de exprisionero político venezolano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Los Rodríguez siguen militando en el PSUV? Crecen dudas por video que resurgió en redes y que califican de “estrategia” de los encargados del régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No nos están liberando, nos están cambiando de lugar de reclutamiento": Yerwin Torrealba, víctima de la dictadura venezolana

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es similar a lo que se vio con operación en Venezuela": expertos analizan medidas de EE. UU. sobre Cuba

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Revuelo en Ecuador: ¿en qué consisten los casos ‘Goleada’ y ‘Triple A’ por los que arrestaron al alcalde de Guayaquil?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Ramón Guanipa y Juan Pablo Guanipa - EFE
Presos políticos

"No puede hablar o salir en entrevistas, ahora sí está totalmente silenciado": hijo de Juan Pablo Guanipa relata situación de su padre tras medida de "casa por cárcel" impuesta por el régimen

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Este proyecto, como fue presentado, no es ningún proyecto de amnistía y no sirve de nada": abogado especialista sobre ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

Tamara Sujú | Foto: EFE
Corte Penal Internacional

Caso Venezuela ante la Corte Penal Internacional entra en un momento clave, según la activista venezolana Tamara Sujú

Foto de referencia
Presos políticos

“Luego de las palizas los encerraban en una celda de 1.20 metros con 20 presos, las paredes lloraban por el sudor”: crudo relato de exprisionero político venezolano

Presos políticos en Venezuela - EFE
Militares presos

"Hasta que mi hijo no salga y, hasta que salgan todos los presos políticos, de aquí no me retiro": madre del teniente José Ángel Barreno que espera a las afueras de la cárcel de El Rodeo hace 33 días

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro y su hijo - EFE
Nicolás Maduro

"Es imposible concebir esta reunión sin algún grado de venia proveniente de La Habana": Hugo Acha sobre encuentro entre hijo de Maduro y disidencias de las Farc en Colombia

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Se cumplen 10 días del exitoso operativo que llevó a Nicolás Maduro a una cárcel en Estados Unidos: ¿qué sigue para el país?

Donald Trump en discurso de primer año de mandato. (EFE)
Donald Trump

¿Qué significado tiene que Trump mencione a María Corina Machado y hable del petróleo venezolano en el discurso por su primer año de segundo mandato?

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Fanático de los Navegantes del Magallanes - Foto de referencia: EFE
LVBP

Magallanes impuso su autoridad ante Caribes y 'picó adelante' en el "Chico" Carrasquel en la final de la LVBP

Retrato de Nicolás Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
Juicio contra Maduro

Aplazan audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores tras solicitud de la Fiscalía de Nueva York

Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia - Foto: EFE
Groenlandia

Primer ministro de Groenlandia dice no conocer el contenido del acuerdo entre Trump y el secretario de la OTAN

Cartel de recompensa por exatleta olímpico - Foto: AFP
Narcotráfico

Exdeportista olímpico es capturado por EE. UU. tras ser señalado de ser un capo del narcotráfico: "Es la versión moderna de Pablo Escobar"

Ataques de EE. UU. en aguas internacionales - Captura de video
Despliegue militar de Estados Unidos

Familiares de dos hombres que murieron en ataques contra narcolanchas en el Caribe demandaron al Gobierno de Estados Unidos: "Constituyen muertes injustas"

Cáncer de páncreas | Foto Canva
Cáncer

Científicos españoles logran eliminar el cáncer de páncreas en modelos animales

Nicolás Maduro y su hijo - EFE
Nicolás Maduro

"Es imposible concebir esta reunión sin algún grado de venia proveniente de La Habana": Hugo Acha sobre encuentro entre hijo de Maduro y disidencias de las Farc en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre