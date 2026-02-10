NTN24
Martes, 10 de febrero de 2026
Jorge Rodríguez

Jorge Rodríguez afirmó que "no habrá elecciones inmediatas" y fue cuestionado sobre participación de María Corina Machado en un futuro proceso electoral en Venezuela

febrero 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Jorge Rodríguez - Foto Juan Barreto, AFP
Rodríguez consideró que la prioridad para Venezuela es la “estabilización” tras la captura de Nicolás Maduro acontecida el pasado 3 de enero.

El presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó en entrevista con el medio Newsmax, el lunes, que no habría elecciones en un corto plazo en su país.

Rodríguez consideró que la prioridad para Venezuela es la estabilización tras la captura de Nicolás Maduro acontecida el pasado 3 de enero.

"Lo único que puedo decir es que no habrá elecciones en este periodo inmediato en el que hay que lograr la estabilización”, aseveró Rodríguez.

El hermano de Delcy Rodríguez, nueva cabeza del régimen venezolano, afirmó que si se logra un acuerdo con sectores de la que llama oposición se podrá trabajar en un “calendario electoral”.

Rodríguez también se refirió a la relación del régimen con Estados Unidos, tras la captura de Maduro, y la definió como “muy intensa” pero que “en los últimos 36 días han tenido un buen entendimiento trabajando” con el gobierno de Donald Trump.

“Estamos apuntando a tener una relación gana-gana para la gente de Venezuela y la de Estados Unidos”, aseveró.

Además, confirmó que en los próximos días el secretario de energía de Estados Unidos, Chris Wright, visitará Venezuela para hablar sobre el futuro del uso de los recursos que tiene el país, incluidos el gas, el petróleo y el gas.

Rodríguez también habló sobre la líder democrática y ganadora del Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, y la posibilidad de que participe en unas elecciones futuras. “No quiero hablar de un solo nombre porque hay muchos actores que pueden estar incluidos en estas discusiones”, afirmó.

“Hay sectores de la oposición en el extranjero que han promovido violencia e invasiones”, aseveró al tiempo que insistió en que la ley de amnistía permitiría a sectores venezolanos en el extranjero “que cumplan con la ley” regresar a su país.

Finalmente consideró que, tras la captura de Maduro, Venezuela tiene una “oportunidad de oro” en beneficio tanto de su país como de Estados Unidos.

