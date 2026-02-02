NTN24
Lunes, 02 de febrero de 2026
La NASA descarta a los meteoritos como principal origen del agua en la Tierra tras estudio lunar

febrero 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Tierra | Foto Canva
Tierra | Foto Canva
Las investigaciones para este estudio provienen de regiones de la Luna cercanas al ecuador.

La NASA confesó que un nuevo estudio de muestras del programa apolo reveló que es posible que los meteoritos no hayan traído la mayor parte de agua al planeta Tierra.

Cabe recordar que la teoría de los meteoritos y el agua considera que nuestro planeta estuvo bombardeado por meteoritos en las primeras etapas del desarrollo del sistema solar y que el líquido vital se explica desde ese fenómeno.

Ahora, de acuerdo con esa información, el pasado martes en las Acta de la Academia Nacional de Ciencias, un grupo de investigadores dirigidos por Tony Gargano, investigador en el Centro Espacial Johnson de la NASA y el Instituto Lunar y Planetario (LPI), utilizaron los restos de polvo (regolito) que suben la superficie Lunar para descubrir que el impacto de meteoritos hace 4.000 millones de años solo podría haber suministrado una pequeña fracción del agua de la Tierra.

“El regolito lunar es uno de los pocos lugares donde aún todavía podemos interpretar un registro integrado en el tiempo de lo que impactó en las cercanías de la Tierra durante miles de millones de años”, explicó el investigador Gargano.

De esa forma, las mediciones de isotopos de oxígeno revelaron que al menos -1% en masa de regolito poseían material de meteoritos ricos en carbono que se vaporizaron parcialmente al chocar contra la Luna.

No obstante, en su investigación, el experto dijo que “la huella isotópica del oxígeno nos permite extraer la señal de un factor de impacto de una mezcla que se ha fundido, vaporizado y modificado innumerables veces”.

En ese contexto, los resultados lanzaron que multiplicando los meteoritos por “aproximadamente 20 para dar cuenta de la tasa de impactos considerablemente mayor en la Tierra, la cantidad total de agua acumulada que muestra el modelo representaba solo un pequeño porcentaje del agua en los océanos de la Tierra”, se lee en el artículo.

Justin Simon, científico planetario de la División de Ciencias de Investigación y Exploración de Astromelias del Centro Espacial Johnson de la NASA dijo que “Nuestros resultados no descartan que los meteoritos hayan transportado agua”.

En ese orden de ideas, lo científicos resaltan que hay que seguir con más investigaciones, con el “programa Artemis abrirán la puerta a una nueva generación de descubrimientos durante las próximas décadas”, concluyeron.

