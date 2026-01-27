NTN24
Martes, 27 de enero de 2026
Donald Trump

Donald Trump se pronunció sobre los dichos de Delcy Rodríguez quien dijo "ya basta de órdenes de Washington"

enero 27, 2026
Por: Luis Cifuentes
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Delcy Rodríguez - Fotos: EFE
La nueva cabeza del régimen venezolano arremetió contra la administración de Donald Trump en medio de una manifestación chavista en Caracas.

El presidente estadounidense Donald Trump se refirió este martes sobre los dichos recientes de Delcy Rodríguez, quien aseguró, durante una movilización chavista en Caracas que “ya basta de órdenes de Washington".

El jefe de Estado de la Unión Americana fue consultado específicamente por el periodista David Alandete sobre los dichos de Rodríguez el pasado domingo, quien arremetió contra la administración de Trump y su presión sobre el régimen tras la captura de Nicolás Maduro.

Trump dijo desconocer las palabras de Rodríguez, aunque reiteró que mantiene una buena relación con la nueva cara del régimen venezolano. "No sé exactamente qué está pasando allí, pero no he escuchado eso en absoluto”, comenzó diciendo.

“Tenemos una muy buena relación", añadió.

El pasado domingo, Rodríguez se pronunció sobre la necesidad de un diálogo político en Venezuela, pero al mismo tiempo arremetió contra Washington por su supuesta injerencia con políticos venezolanos.

“Por eso es importante que abramos los espacios para la divergencia democrática, pero que sea la política con ‘P’ mayúscula y con ‘V’ de Venezuela”, comenzó diciendo Delcy Rodríguez en medio de una manifestación chavista en la capital venezolana.

Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela”, agregó.

La nueva cara del régimen venezolano sostuvo, además, que “sea la política venezolana que resuelva nuestras divergencias y nuestros conflictos internos”. “Ya basta de potencias extranjeras”.

Donald Trump y Delcy Rodríguez. (EFE)
Delcy Rodríguez

"Trump usa a Delcy Rodríguez como la administradora transitoria del colapso": Antonio De La Cruz

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

