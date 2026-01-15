Estados Unidos nombra una avenida en honor a María Corina Machado por su lucha democrática en Venezuela

La ciudad de Doral, Florida, ha decidido honrar a la líder democrática venezolana María Corina Machado nombrando una avenida en su reconocimiento.

La distinción responde a su lucha por la democracia y la defensa de los derechos humanos en Venezuela, en un gesto que refuerza el respaldo de la comunidad venezolana en el sur de Florida.

La iniciativa fue presentada por el concejal Rafael Piñeiro, quien explicó que este reconocimiento celebra el trabajo que Machado ha realizado durante años.

"Se hace en marco de todo el trabajo realizado a nivel, por años, que ella viene realizando a través de una lucha por un rescate de una democracia de un país, el respeto a los derechos humanos, la importancia de que se haga justicia", señaló Piñeiro.

La vía seleccionada es la Avenida 92, ubicada entre la calle 25 y la 33, paralela al Comando Sur de Estados Unidos. Según el concejal, la elección de esta avenida tiene un fuerte simbolismo.

"Para mí era muy simbólico y de mucho significado que fuera esta, porque, sin duda alguna, el Comando Sur ha sido de donde ha surgido y ha salido toda esta estrategia", explicó Piñeiro.

El concejal venezolano confirmó que María Corina Machado ya fue notificada formalmente sobre este reconocimiento.

Además, adelantó en exclusiva que existe la intención de entregarle la llave de la ciudad de Doral si concreta su visita al sur de Florida este domingo. "Está muy complacida, muy contenta, y eso va de la mano con su potencial llegada acá a la ciudad de Miami", indicó Piñeiro.

La posible visita de Machado coincidiría con la inauguración oficial de la avenida.

"La intención sería que, como estamos haciendo esta actividad, esta aprobación de esta calle, podamos hacer la asignación en pública ya de esta calle junto con ella, y cita la intención de la ciudad de Doral, en este caso con la alcaldesa Fraga, de entregarle la llave de la ciudad a María Corina", agregó el concejal.

Este domingo a las 2 de la tarde está programada una concentración en el Parque Maurice Ferré de Miami, organizada por la oficina del senador Rick Scott, la ciudad de Doral y la ciudad de Miami.

El evento, titulado "Héroes de la Paz", convocará a cientos de venezolanos para expresar su respaldo a María Corina Machado.