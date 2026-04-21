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Martes, 21 de abril de 2026
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Pasaporte

Tarifas 2026: Saime anuncia precios del pasaporte venezolano dependiendo del rango de edad

abril 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Migrante venezolano revisa su pasaporte - Foto de referencia: EFE
Migrante venezolano revisa su pasaporte - Foto de referencia: EFE
El Saime publicó los precios del 'pasaporte ordinario' y el 'pasaporte habilitado' (exprés).

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería controlado por la dictadura venezolana (Saime) actualizó recientemente las tarifas para la emisión de pasaportes, dependiendo del rango de edad.

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El mencionado documento cuesta $216 USD para adultos (ordinario) y entre $290 y $350 USD para la modalidad exprés/habilitada.

'Pasasporte ordinario' - rango de edad:

  • De 0 a 2 años de edad: $108.
  • Niños y adolescentes (3 a 17 años) de edad: $162.
  • Adultos (desde los 18 años de edad): $216.

En el caso del 'pasaporte habilitado', el organismo actualizó los siguientes costos:

  • De 0 a 2 años de edad: $290.
  • Niños y adolescentes (3 a 17 años) de edad: $310.
  • Adultos (desde los 18 años de edad): $350.
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En el caso de esta entrega express del documento, la página del Saime indica que se tramita en la oficina Simón Bolívar, ubicada en Caracas.

Asimismo, el pago, según la información publicada por el Saime en su página web, se realiza en bolívares a tasa BCV y varía según la edad.

¿Por qué el pasaporte venezolano es uno de los más costosos del mundo?

Según expertos, esto es debido a la alta devaluación del bolívar, la necesidad del régimen de recaudar divisas y los costos de producción.

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La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) sostiene que más de 8.7 millones de venezolanos han salido de su país, lo que se traduce en una de las mayores crisis de desplazamiento a escala global.

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