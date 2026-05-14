“¿Y Rodallega juega padel?”: Así reaccionaron los fanáticos a la lista de 55 jugadores de la selección Colombia

El técnico argentino Néstor Lorenzo, quien dirige a la selección Colombia, dio a conocer la lista de los 55 jugadores que quedan bloqueados de cara al Mundial. A pesar de que no irán todos, hay nombres y ausencias que están dando de qué hablar.

Los nombres que más han dado de qué hablar de la preselección son: Rafael Santos Borré, Kevin Castaño, Yaser Asprilla, Neiser Villarreal, Sebastián Villa y Junior Hernández; esto debido a la irregularidad que han tenido en la presente temporada en sus diferentes equipos y lo de Villa por temas extrafutbolísticos.

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Los aficionados a la ‘tricolor’ se hicieron sentir en los comentarios, no solo con su descontento por los nombres ya mencionados, sino porque creen que había otros nombres que se podían tener en cuenta en este llamado como José Enamorado o Hugo Rodallega.

“Sorprendente lo injusta que ha sido la selección con Rodallega, desde siempre”, “Increíble que en una prelista de 55 no aparezca Enamorado”, “qué grosería convocar a Borré”, “Wilmar Barrios por Castaño y lo firmo ya”, “cuál es el amor por Borré”, entre otros han sido los comentarios.

Cabe recordar que los 55 bloqueados por Néstor Lorenzo, serán los jugadores tenidos en cuenta tanto para los 22 finales que irán al Mundial como sus reemplazos ante alguna lesión de los llamados inicialmente.

Otro que genera opiniones divididas es James Rodríguez, pues el capitán cafetero es uno de los fijos de Lorenzo, pero se le ha cuestionado mucho el hecho de no tener continuidad en sus clubes. Recientemente, en el Minnesota United fue poco lo que jugó y ya hasta fue liberado para concentrarse con la selección.

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"Necesita mejor ritmo de juego" para reencontrarse con su nivel, sostuvo el entrenador argentino en una rueda de prensa en Bogotá tras revelar los 55 preseleccionados.

El seleccionador afirmó que recientemente se reunió con James en Estados Unidos y charlaron sobre la necesidad de que disputara más partidos.

"Si jugás pocos minutos, vas a tener que hacer un complemento físico para lograr llegar a un nivel mejor", le dijo Lorenzo.

James se perderá las dos últimas fechas de la MLS con Minnesota para unirse a la concentración de la selección colombiana, que debutará el 17 de junio ante Uzbekistán en Ciudad de México. Luego enfrentará a República Democrática del Congo y Portugal por el Grupo K.