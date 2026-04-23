Con video del operativo, Departamento de Guerra de EE. UU. anuncia incautación de buque que transportaba petróleo desde Irán

El Departamento de Guerra de Estados Unidos, anunció este jueves que el Comando del Indo-Pacífico (INDOPACOM) llevó a cabo una incautación y abordaje al buque sin nacionalidad sancionado M/T Majestic X que transportaba petróleo desde Irán y que tuvo lugar en medio del Océano Índico.

"Durante la noche, las fuerzas de EE. UU. llevaron a cabo una interdicción marítima y un abordaje de derecho de visita del buque sin nacionalidad sancionado M/T Majestic X que transportaba petróleo desde Irán, en el Océano Índico dentro del área de responsabilidad de INDOPACOM", escribió el Departamento de Guerra en su cuenta de X.

Dicha agencia ejecutiva federal advirtió en la misma publicación que las fuerzas de Estados Unidos seguirán "con la aplicación marítima global para interrumpir redes ilícitas e interceptar buques que proporcionen apoyo material a Irán, dondequiera que operen".

De igual manera, denunció el hecho de que el espacio marítimo global sea utilizado por embarcaciones que transportan petróleo u otras mercancías bajo restricciones y evadiendo las penalidades.

"Las aguas internacionales no pueden ser utilizadas como escudo por actores sancionados. El Departamento de Guerra continuará negando a los actores ilícitos y sus buques la libertad de maniobra en el dominio marítimo", concluyó el Pentágono en su publicación matutina.

El anuncio se da un día después de que el régimen de Irán comunicara que no reabrirá el estrecho de Ormuz mientras se mantenga el bloqueo naval de Estados Unidos a sus puertos, tras calificar la medida nuevamente de "flagrante violación del alto el fuego".

"Un alto el fuego completo solo tiene sentido si no se viola mediante un bloqueo naval, la reapertura del estrecho de Ormuz es imposible en medio de una flagrante violación del alto el fuego", declaró el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se refirió en medio de una conferencia de prensa este miércoles a las conversaciones que tiene previsto iniciar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el régimen iraní este viernes.

"El presidente no ha establecido un plazo firme para recibir una propuesta iraní, a diferencia de lo que he visto en algunos informes hoy. En última instancia, el calendario estará determinado por el comandante en jefe", declaró Leavitt a los periodistas.

VEA TAMBIÉN Comando Central de Estados Unidos afirma que impidió que seis barcos partieran desde puertos iraníes en las primeras horas del bloqueo o

Entretanto, Trump también ha ordenado incautaciones en medio de su bloqueo a embarcaciones que se dirigen desde y hacia puertos iraníes como método de presión al régimen de Irán en medio de la disputa iniciada el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel para frenar el programa nuclear iraní.