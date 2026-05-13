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Regimen chavista

"Trump sabe cómo mantenerse en la conversación y aquí estamos conversando sobre algo que no va pasar": análisis sobre palabras de Trump sobre Venezuela

mayo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
El analista político y abogado venezolano José Valderrama se refirió a la situación en NTN24 y señaló que no ve viable la idea del mandatario norteamericano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mapa de Venezuela ilustrado con la bandera de su país, haciendo referencia a que el país latinoamericano se convertiría en el estado 51 de su país.

Cabe mencionar que Washington llevó a cabo una operación especial en Caracas a comienzos de enero para capturar al dictador venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y desde entonces ha asegurado que controla el país, así como la industria petrolera.

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Tras conocerse la imagen, la encargada del régimen chavista, Delcy Rodríguez, reaccionó mediante su cuenta de X y compartió un mapa de Venezuela junto con la zona del Esequibo anexada, ese territorio administrado por Guyana pero reclamado por Venezuela.

"Orgullosos siempre de ser venezolanos y de haber defendido en La Haya a nuestra Venezuela Toda", escribió.

En entrevista con NTN24, el analista político y abogado venezolano José Valderrama se refirió a la situación y señaló que no ve viable la idea del mandatario norteamericano de convertir a Venezuela en parte de su país.

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Según argumentó Valderrama, “existen un conjunto de impedimentos constitucionales en Estados Unidos e incluso en Venezuela que lo impedirían”.

“Para que un Estado forme parte de los Estados Unidos, primero tendría que haber formado parte de la federación de alguna manera, usualmente ha sido a través de compra, a través de tratado o a través de conquista”, aseguró.

En cuanto a este último, señaló que “la conquista está descartada en estos nuevos tiempos”, mientras que la compra también está descartada porque “Venezuela es un territorio soberano”.

“Existiría la posibilidad de un tratado, pero incluso así se requería que Venezuela renuncie a su soberanía, cosa que parece imposible”, añadió.

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