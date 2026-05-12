Pete Hegseth confirma ante el Congreso que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos

En una audiencia reciente en el Congreso de Estados Unidos, el secretario de Guerra, Pete Hegseth fue interrogado por el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart acerca de la situación en Cuba.

En respuesta a las inquietudes planteadas, Hegseth confirmó que el Pentágono considera al régimen de Cuba una clara amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Esta declaración se fundamenta, según Hegseth, en la colaboración del régimen cubano con países adversarios como Rusia y China y en la presencia de actividades consideradas hostiles en el ámbito de la inteligencia y el uso de puertos cubanos por parte de barcos rusos.

Díaz-Balart, reconocido por su cercanía al secretario de Estado Marco Rubio, profundizó en aspectos específicos de la presencia militar rusa en territorio cubano.

"¿Es cierto que los barcos rusos, los barcos de guerra y los barcos espías, incluido el submarino Kazan, han utilizado los puertos cubanos repetidamente?", inquirió el congresista. Hegseth confirmó: "Eso es cierto, congresista".

Sobre la presencia de instalaciones de inteligencia rusas en la isla, el jefe del Pentágono manifestó: "Nos ha preocupado durante mucho tiempo que un adversario extranjero haya utilizado eso cerca a nuestras costas".

Respecto a una posible presencia china, Hegseth evitó confirmar información clasificada, limitándose a expresar que no desean "adversarios extranjeros intentando" establecerse cerca del territorio estadounidense.

El intercambio también abordó el despliegue internacional de personal militar y de inteligencia cubano. Díaz-Balart mencionó reportes sobre miles de cubanos combatiendo junto a Rusia en Ucrania.

Hegseth reconoció que, aunque desconocía ese dato específico, sí tiene constancia de que "los cubanos han estado alrededor del mundo, incluso han intentado defender a Maduro".

Paralelamente, el senador republicano por Florida, Rick Scott, se pronunció en declaraciones a NTN24 en las que respaldó la posibilidad de diálogo con el régimen cubano, pero con condiciones estrictas.

Scott planteó que cualquier conversación debe enfocarse en determinar la salida del poder de la dictadura, la liberación de presos políticos y la celebración de elecciones democráticas.

"Los discursos son muy importantes, pero la condición es no más días de poder del régimen cubano. Todos los presos políticos tienen libertad, no opresión y elección cuando la gente de Cuba elige a los líderes", declaró el senador republicano.