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Domingo, 14 de junio de 2026
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Acuerdo de paz

"No debería haber ocurrido": Trump reaccionó al ataque de Israel en Beirut y dijo que el acuerdo con el régimen de Irán sigue en pie

junio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataques en Líbano - AFP
Ataques en Líbano - AFP
Israel llevó a cabo ataques en los suburbios del sur de Beirut como respuesta a disparos del grupo terrorista Hezbolá en el norte del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció este domingo sobre el ataque de Israel en Beirut (Líbano) y aseguró que no debió haber ocurrido en “un día tan especial” cuando se está “tan cerca” de lograr un acuerdo de paz con el régimen de Irán.

“Israel tiene derecho a defenderse de las amenazas, pero el ataque al que respondía fue de poca importancia y sin trascendencia”, escribió en Truth Social.

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Y añadió: “Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá la paz a la región, incluyendo el Líbano, y todas las partes deben deponer las armas”.

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Este domingo, día en el que se tiene previsto la firma del posible acuerdo entre EE. UU. e Irán, Israel llevó a cabo ataques en los suburbios del sur de Beirut, matando a tres personas, en respuesta a lo que afirmó que fueron disparos del grupo terrorista Hezbolá en el norte del país, un intercambio que, según Trump, "no debería interrumpir" el progreso hacia un pacto.

"El ataque de esta mañana contra Beirut no debería haber ocurrido, sobre todo en un día tan especial", escribió Trump, posiblemente en referencia a sus esperanzas de firmar el acuerdo el domingo, día de su 80 cumpleaños.

Ante lo sucedido, el mandatario norteamericano pidió que no haya más ataques. "No debería haber más ataques de Israel en ningún lugar del Líbano, pero tampoco debería haber más ataques de ningún otro grupo, incluido Hezbolá, contra Israel", añadió.

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El sábado, Trump había dicho que la firma del acuerdo marco estaba prevista para este domingo.

Sin embargo, la ofensiva de Israel, que en febrero lanzó junto con EE. UU. los ataques contra el régimen islámico, se convierten en el último obstáculo para la ejecución del acuerdo que genera expectativa a nivel mundial.

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