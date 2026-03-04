Senado de Estados Unidos examina límite a poderes de Trump en los ataques contra el régimen de Irán

El Senado de Estados Unidos prevé votar este miércoles una resolución para limitar los poderes del presidente Donald Trump en los ataques contra el régimen de Irán.

La votación tendrá lugar en el quinto día de ataques en los que ya murieron el líder del régimen iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varias figuras de alto rango en Teherán.

La resolución bipartidista, presentada por el demócrata Tim Kaine y el republicano Rand Paul, exigiría la retirada de las fuerzas de EE. UU. a menos que el Congreso autorice la campaña.

El Senado se compone de 53 republicanos y 47 demócratas. Si todos los senadores votan, los demócratas necesitan al menos cuatro republicanos que se sumen a Paul. Un demócrata, el centrista de Pensilvania John Fetterman, ya ha dicho que se opondrá.

La resolución busca afirmar la autoridad del Congreso frente a un presidente que ha ampliado el control del poder ejecutivo sobre el legislativo desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

En el centro del debate sobre la legalidad de la ofensiva ordenada por Trump está la cuestión de la "amenaza inminente".

Porque, si bien el Congreso es el único habilitado por la Constitución para declarar la guerra, una ley de 1973 permite al presidente iniciar una intervención militar limitada para responder a una situación de emergencia creada por un ataque contra Estados Unidos.

En el video en el que anunció la operación el sábado, Trump mencionó precisamente la amenaza "inminente" que, según él, representaba Irán, pero no logró convencer a la oposición demócrata al respecto.

"En esa sala no se presentó ninguna prueba (...) que sugiriera que Estados Unidos enfrentaba una amenaza inminente por parte de Irán", declaró Kaine a la AFP tras una sesión informativa clasificada el martes con funcionarios del gobierno.