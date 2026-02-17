NTN24
Martes, 17 de febrero de 2026
Martes, 17 de febrero de 2026
Cuba

"Los delincuentes no entienden otro idioma que no sea la fuerza": experto habla en NTN24 sobre el destino que puede tener el régimen cubano de no llegar a acuerdos con EE. UU.

febrero 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Respecto a la crisis energética de la isla caribeña por la mala administración de la dictadura de Díaz-Canel, el entrevistado sostuvo que se anticipa "la paralización total del país".

Cuba se encuentra bajo la lupa de los Estados Unidos. La relación entre ambos países atraviesa una fase de máxima tensión caracterizada por el incremento drástico de la presión económica y diplomática por parte de la Casa Blanca que busca un cambio de gobierno en la isla.

Este tema es analizado por Juan Antonio Blanco, experto en relaciones EE.UU. - Cuba, en el programa La Tarde de NTN24.

“Cuando uno se sienta en una mesa de diálogo, se debe llevar temas puntuales... Los delincuentes (refiriéndose al régimen cubano) no entienden otro idioma que no sea la fuerza”, dijo el entrevistado.

o

De no llegar a ningún tipo de acuerdo con los Estados Unidos, Blanco mencionó: “Los expertos petroleros que siguen las reservas cubanas auguran que se llegará al punto cero en el mes de marzo, eso significa la paralización total del país”.

Recientemente, el presidente norteamericano, Donald Trump, catalogó a Cuba como una "nación fallida" y una amenaza.

"Cuba es ahora mismo una nación fallida", declaró el presidente de la unión americana ante periodistas a bordo del Air Force One.

o

Sin embargo, al ser preguntado si Estados Unidos derrocaría al gobierno de Cuba, como Washington hizo cuando capturó al dictador venezolano Nicolás Maduro, el jefe de Estado contestó dijo: "No creo que eso sea necesario".

Al margen de las declaraciones del titular de la Casa Blanca, por lo visto con el paso del tiempo, Donald Trump funge como un líder político impredecible.

o

Se trataría de una táctica que él mismo ha defendido para ganar ventaja en negociaciones. Su estilo, según analistas políticos, combina la retórica combativa con cambios de postura estratégicos para descolocar a sus oponentes.

