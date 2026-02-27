NTN24
Viernes, 27 de febrero de 2026
Medio Oriente

El USS Gerald Ford, el portaviones más grande del mundo, llegó a las costas de Israel en medio de presión sobre Irán

febrero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Fotografía del USS Gerald Ford desplegado en el Caribe - Imágenes satelitales Planet Labs PBC proporcionadas por AFP
El portaviones partió ayer de la isla griega de Creta después de hacer una escala de abastecimiento en una base naval.

Este viernes, el USS Gerald Ford, el portaaviones más grande del mundo, llegó a las costas de Israel tras partir el jueves desde una base naval en Creta, Grecia.

El buque fue enviado al Mediterráneo en el marco del despliegue militar de Estados Unidos en Oriente Medio, en un esfuerzo militar para presionar al régimen de Irán.

Además, su arribo a territorio israelí se da en medio de una nueva ronda de conversaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní, y de cara a un posible ataque a Irán.

El USS Gerald Ford partió ayer de la isla griega de Creta después de hacer una escala de abastecimiento en una base naval EE. UU., según reportaron varios medios israelíes.

En sí, el buque tiene como destino específico las costas de Haifa, en el norte de Israel.

El portaviones busca, además, unirse a su par, el USS Abraham Lincoln, en el Mar Arábigo, donde opera más de 65 aeronaves y alberga a más de 5000 militares.

El mayor navío de la Armada de Estados Unidos hizo parte del despliegue militar que Washington lanzó en el Caribe contra carteles de la droga y de la campaña de presión contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, dictador que terminó capturado el 3 de enero en una operación en Caracas.

De acuerdo con informes, aviones de combate a bordo del Ford hicieron parte de la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores. A comienzos de febrero, el presidente Donald Trump ordenó el envío del portaviones hacia Medio Oriente.

