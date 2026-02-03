NTN24
Premios Grammy

Críticos de la moda coinciden en que este fue el vestido más surreal que desfiló por la alfombra roja de los Premios Grammy 2026

febrero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
El cuero fue moldeado con calor, lijado y posteriormente lacado para imitar exactamente el tono de piel de la modelo, dándole un brillo similar al látex.

La reconocida modelo, empresaria y presentadora de televisión alemana-estadounidense, Heidi Klum, paralizó la alfombra roja de los Grammy 2026, celebrados el pasado 1 de febrero, con un vestido que parecía una extensión de su propia piel.

Considerada una de las figuras más influyentes de la industria de la moda y el entretenimiento, Klum causó gran impacto mediático al lucir en el mencionado evento un vestido de cuero esculpido que simulaba una "segunda piel".

Posterior a la gala, varios críticos de la moda coincidieron en que ese fue el vestido “más surreal” que desfiló en los Grammys.

De acuerdo con los expertos de industria de la moda, no se trató de una prenda textil convencional, sino un molde de cuero hecho a mano sobre el cuerpo de la modelo.

El cuero fue moldeado con calor, lijado y posteriormente lacado para imitar exactamente el tono de piel de Klum, dándole un brillo similar al látex.

Al ser una réplica estructural de su anatomía, el diseño fue calificado como una versión radical del ‘naked dress’ (prenda de moda caracterizada por el uso estratégico de transparencias, encajes, mallas o telas diáfanas que crean la ilusión de desnudez).

Klum, al ser consultad por su vestido, confesó que era tan rígido que no podía sentarse ni caminar con naturalidad.

En redes sociales se hizo viral su dificultad para desplazarse, lo que generó numerosos memes comparándola con figuras de acción o maniquíes.

Para la gala previa a los premios (Pre-Grammy Gala), optó por un estilo diferente con un vestido de Maria Lucia Hohan.

A sus 52 años, Klum también ha sido confirmada como presentadora del Sorteo del Mundial 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

