NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Secretario Hegseth asegura que Irán intentó asesinar al presidente Trump pero fue Alí Jamenei quien terminó siendo abatido

marzo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
El secretario de Guerra resaltó que "los líderes senior de Irán están muertos" y que prácticamente no quedan sucesores en la cadena de mando.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó en rueda de prensa este miércoles 4 de marzo que las operaciones contra el régimen iraní han sido "devastadoras y sin piedad".

"Solamente llevamos cuatro días en esto y los resultados han sido increíbles. Históricos realmente", declaró Hegseth, quien añadió que "las dos más fuertes fuerzas aéreas del mundo van a tener completo control de los cielos iraníes".

o

Las fuerzas de EE. UU. e Israel reportaron impactos sobre estructuras subterráneas del programa nuclear iraní en las afueras de Teherán.

Imágenes satelitales muestran la destrucción del cuartel general del ayatolá Alí Jamenei, así como del complejo judicial, sedes del Ministerio de Inteligencia y de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Hegseth resaltó que "los líderes senior de Irán están muertos" y que prácticamente no quedan sucesores en la cadena de mando.

Además, Hegseth aseguró que Irán intentó asesinar al presidente Donald Trump, pero que el mandatario "rio al último" y fue Alí Jamenei quien terminó siendo abatido.

En un hecho histórico, un avión F-35 Lightning de Estados Unidos derribó un caza iraní tripulado en el cielo de Teherán, marcando la primera vez que esta aeronave logra un derribo en combate aéreo.

Por su parte, el régimen iraní continúa lanzando ataques contra objetivos civiles en al menos diez países de Oriente Medio.

En Israel, las sirenas de alerta suenan de manera casi constante. El sistema Domo de Hierro opera al máximo de su capacidad para interceptar drones y misiles iraníes que amenazan permanentemente a la población civil en Jerusalén y otras ciudades.

La respuesta iraní ha alcanzado incluso territorio europeo, con impactos registrados en la isla de Chipre, en el Mediterráneo.

Los ataques iraníes también han impactado instalaciones petroleras en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. La refinería de Ras Tanura, con capacidad de 550.000 barriles diarios, fue alcanzada nuevamente este miércoles.

En el Líbano, Israel mantiene operaciones contra objetivos de Hezbollah, grupo terrorista financiado por Irán.

o

Tensiones diplomáticas

La situación diplomática se ha tensionado entre Estados Unidos y España. El presidente Pedro Sánchez reiteró su rechazo a permitir el uso de las bases militares españolas para operaciones contra Irán.

"No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo", declaró Sánchez, quien calificó de "seguidismo ciego y servil" apoyar las acciones militares.

El presidente Donald Trump respondió anunciando el corte de relaciones comerciales con España. "España no tiene nada que necesitemos, aparte de personas grandiosas, pero no tienen un gran liderazgo", afirmó Trump.

La balanza comercial muestra un déficit español de 13.458 millones de euros con Estados Unidos.

La oposición española, liderada por Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular, acusó a Sánchez de aislar internacionalmente al país.

Las asociaciones empresariales españolas expresaron preocupación por las consecuencias económicas y pidieron al gobierno reconsiderar su posición frente a Washington.

Temas relacionados:

Ataque al régimen de Irán

Irán - EEUU

Estados Unidos ataca a Irán

Estados Unidos e Irán

Israel - Irán

Donald Trump

Pete Hegseth

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así es el enorme poder desplegado por EE. UU. e Israel contra el régimen de Irán: ¿cuánto tiempo les tomará eliminar las amenazas que persisten?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nos reencontramos con la libertad que nunca tuvimos que haber perdido": Henry Alviarez, exprisionero político venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hay una diversidad de posiciones en la Unión Europea": Carlos Patiño, experto en conflictos internacionales, sobre ataques al régimen de Irán

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

La cercanía del régimen de Irán con Latinoamérica: así operaba con aliados como Chávez, los Castro y Daniel Ortega

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

El Departamento de Justicia niega versión de Reuters sobre acusación penal que se estaría preparando contra Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
El USS Abraham Lincoln junto con su grupo de combate a aguas de Oriente Medio
Estados Unidos

Así es el enorme poder desplegado por EE. UU. e Israel contra el régimen de Irán: ¿cuánto tiempo les tomará eliminar las amenazas que persisten?

Perkins Rocha - Foto AFP
Perkins Rocha

"Debemos salir cada tres horas a la puerta de la casa para que a Perkins le tomen una foto y graben el grillete": denuncia esposa de Perkins Rocha

Portaviones francés Charles De Gaulle - Foto de referencia: EFE
Francia

"Hay una diversidad de posiciones en la Unión Europea": Carlos Patiño, experto en conflictos internacionales, sobre ataques al régimen de Irán

Henry Alviarez, exprisionero político venezolano - Foto de referencia: EFE
Presos políticos

"Nos reencontramos con la libertad que nunca tuvimos que haber perdido": Henry Alviarez, exprisionero político venezolano

Mujeres de Irán | Foto AFP
Irán

"Esta barbarie que parece ciencia ficción llevamos medio siglo soportándola": Nilufar Saberi, activista iraní, sobre los abusos del régimen contra las mujeres

Más de Actualidad

Ver más
Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca - Foto: EFE
Dinamarca

Dinamarca adelantará elecciones en medio del interés de Trump por Groenlandia

Delcy Rodríguez y Donald Trump - EFE
Maduro capturado

Le preguntaron a Trump sobre lo que dijo Delcy Rodríguez de que Maduro aún era el presidente legítimo de Venezuela y esta fue su respuesta

Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, Cuba - AFP
Régimen Castrista

Congresista estadounidense pidió a grandes aerolíneas suspender todos sus vuelos hacia el "brutal régimen de Cuba"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca - Foto: EFE
Dinamarca

Dinamarca adelantará elecciones en medio del interés de Trump por Groenlandia

Delcy Rodríguez y Donald Trump - EFE
Maduro capturado

Le preguntaron a Trump sobre lo que dijo Delcy Rodríguez de que Maduro aún era el presidente legítimo de Venezuela y esta fue su respuesta

Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, Cuba - AFP
Régimen Castrista

Congresista estadounidense pidió a grandes aerolíneas suspender todos sus vuelos hacia el "brutal régimen de Cuba"

Dalái lama - Foto: EFE
dalái lama

El dalái lama se pronuncia sobre su aparición en archivos desclasificados de Epstein

Elecciones regionales Colombia 2023 - Foto EFE
Elecciones en Colombia

Misión de Observación Electoral advierte sobre riesgos para las elecciones de 2026 en Colombia

Shakira, artista colombiana / FOTO: EFE
Brasil

El país latinoamericano en el que Shakira ofrecerá concierto gratuito

_Aida Quilcué, senadora colombiana - Foto: EFE
Secuestro

Hallan a la senadora de Colombia que habría sido secuestrada en el departamento del Cauca: "Todos están bien"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre