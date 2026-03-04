Secretario Hegseth asegura que Irán intentó asesinar al presidente Trump pero fue Alí Jamenei quien terminó siendo abatido

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó en rueda de prensa este miércoles 4 de marzo que las operaciones contra el régimen iraní han sido "devastadoras y sin piedad".

"Solamente llevamos cuatro días en esto y los resultados han sido increíbles. Históricos realmente", declaró Hegseth, quien añadió que "las dos más fuertes fuerzas aéreas del mundo van a tener completo control de los cielos iraníes".

Las fuerzas de EE. UU. e Israel reportaron impactos sobre estructuras subterráneas del programa nuclear iraní en las afueras de Teherán.

Imágenes satelitales muestran la destrucción del cuartel general del ayatolá Alí Jamenei, así como del complejo judicial, sedes del Ministerio de Inteligencia y de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Hegseth resaltó que "los líderes senior de Irán están muertos" y que prácticamente no quedan sucesores en la cadena de mando.

Además, Hegseth aseguró que Irán intentó asesinar al presidente Donald Trump, pero que el mandatario "rio al último" y fue Alí Jamenei quien terminó siendo abatido.

En un hecho histórico, un avión F-35 Lightning de Estados Unidos derribó un caza iraní tripulado en el cielo de Teherán, marcando la primera vez que esta aeronave logra un derribo en combate aéreo.

Por su parte, el régimen iraní continúa lanzando ataques contra objetivos civiles en al menos diez países de Oriente Medio.

En Israel, las sirenas de alerta suenan de manera casi constante. El sistema Domo de Hierro opera al máximo de su capacidad para interceptar drones y misiles iraníes que amenazan permanentemente a la población civil en Jerusalén y otras ciudades.

La respuesta iraní ha alcanzado incluso territorio europeo, con impactos registrados en la isla de Chipre, en el Mediterráneo.

Los ataques iraníes también han impactado instalaciones petroleras en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. La refinería de Ras Tanura, con capacidad de 550.000 barriles diarios, fue alcanzada nuevamente este miércoles.

En el Líbano, Israel mantiene operaciones contra objetivos de Hezbollah, grupo terrorista financiado por Irán.

Tensiones diplomáticas

La situación diplomática se ha tensionado entre Estados Unidos y España. El presidente Pedro Sánchez reiteró su rechazo a permitir el uso de las bases militares españolas para operaciones contra Irán.

"No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo", declaró Sánchez, quien calificó de "seguidismo ciego y servil" apoyar las acciones militares.

El presidente Donald Trump respondió anunciando el corte de relaciones comerciales con España. "España no tiene nada que necesitemos, aparte de personas grandiosas, pero no tienen un gran liderazgo", afirmó Trump.

La balanza comercial muestra un déficit español de 13.458 millones de euros con Estados Unidos.

La oposición española, liderada por Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular, acusó a Sánchez de aislar internacionalmente al país.

Las asociaciones empresariales españolas expresaron preocupación por las consecuencias económicas y pidieron al gobierno reconsiderar su posición frente a Washington.