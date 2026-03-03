NTN24
Martes, 03 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

La Guardia Revolucionaria del régimen de Irán lanza advertencia contra Estados Unidos e Israel: "Las puertas del infierno se abrirán"

marzo 3, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Ataque de Irán sobre Tel Aviv - Foto: AFP
Los ataques por parte del régimen iraní se han intensificado en las últimas horas en Medio Oriente, con Israel y los países aliados de Estados Unidos en la región como blanco.

La Guardia Revolucionaria del régimen de Irán advirtió este martes que lanzaría ataques más intensos contra Estados Unidos e Israel mientras la guerra continúa por cuarto día tras la operación “Furia Épica” que derivó en la muerte de Alí Jamenei.

"El enemigo debe esperar continuos ataques punitivos; las puertas del infierno se abrirán cada vez más, momento a momento, sobre Estados Unidos e Israel", dijo el portavoz de la Guardia, Ali Mohammad Naini, a la televisión estatal.

El régimen iraní atacó en la noche de este lunes la Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita, lo que ha alertado a la sede diplomática que se encuentra cerrada tras el atentado.

A su vez, la Embajada de Estados Unidos en ese país advirtió sobre una "amenaza inminente” de ataques con misiles y drones en el este de Arabia Saudita, horas después del ataque en su embajada.

Existe una amenaza inminente de ataques con misiles y vehículos aéreos no tripulados sobre Dhahran”, indicó la sede diplomática norteamericana en un comunicado.

Los servicios de emergencia Magen David Adom de Israel dijeron este martes que estaban tratando a 12 personas heridas tras la última salva de misiles disparada desde Irán.

"Los médicos y paramédicos están brindando tratamiento médico y evacuando a hospitales a 12 personas heridas, incluida una mujer de unos 40 años en condición moderada con heridas por la explosión, y 11 personas levemente heridas con cortes por fragmentos de vidrio y heridas por la explosión", dijo un comunicado de la MDA.

La policía israelí dijo que había agentes operando en varios lugares de los distritos central y de Tel Aviv donde había caído metralla.

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

Trump advierte que la operación 'Furia Épica' continuará hasta "aplastar la amenaza nuclear iraní"

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos - AFP
Estados Unidos

"Esta no es una supuesta guerra de cambio de régimen, pero el régimen sin duda cambió": secretario de Guerra de Estados Unidos sobre Operación Furia Épica en Irán

Conflicto en Medio Oriente - AFP
Israel

Israel bajo el fuego del régimen iraní en el tercer día de ataques en Medio Oriente

Irán - EFE
Ataque al régimen de Irán

"El régimen islámico y su ideología son una amenaza para todo el mundo": activista iraní exiliada en España

Foto: AFP
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. confirma que tres cazas F-15 fueron derribados por error por parte de defensas de Kuwait

