La Guardia Revolucionaria del régimen de Irán lanza advertencia contra Estados Unidos e Israel: "Las puertas del infierno se abrirán"

La Guardia Revolucionaria del régimen de Irán advirtió este martes que lanzaría ataques más intensos contra Estados Unidos e Israel mientras la guerra continúa por cuarto día tras la operación “Furia Épica” que derivó en la muerte de Alí Jamenei.

"El enemigo debe esperar continuos ataques punitivos; las puertas del infierno se abrirán cada vez más, momento a momento, sobre Estados Unidos e Israel", dijo el portavoz de la Guardia, Ali Mohammad Naini, a la televisión estatal.

Los ataques por parte del régimen iraní se han intensificado en las últimas horas en Medio Oriente, con Israel y los países aliados de Estados Unidos en la región como blanco.

El régimen iraní atacó en la noche de este lunes la Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita, lo que ha alertado a la sede diplomática que se encuentra cerrada tras el atentado.

A su vez, la Embajada de Estados Unidos en ese país advirtió sobre una "amenaza inminente” de ataques con misiles y drones en el este de Arabia Saudita, horas después del ataque en su embajada.

“Existe una amenaza inminente de ataques con misiles y vehículos aéreos no tripulados sobre Dhahran”, indicó la sede diplomática norteamericana en un comunicado.

Los servicios de emergencia Magen David Adom de Israel dijeron este martes que estaban tratando a 12 personas heridas tras la última salva de misiles disparada desde Irán.

"Los médicos y paramédicos están brindando tratamiento médico y evacuando a hospitales a 12 personas heridas, incluida una mujer de unos 40 años en condición moderada con heridas por la explosión, y 11 personas levemente heridas con cortes por fragmentos de vidrio y heridas por la explosión", dijo un comunicado de la MDA.

La policía israelí dijo que había agentes operando en varios lugares de los distritos central y de Tel Aviv donde había caído metralla.