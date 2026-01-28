“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

En el programa La Noche de NTN24, y en el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, la periodista Claudia Gurisatti conversó con el director de Relaciones Internacionales del partido Vente Venezuela, Pedro Urruchurtu, sobre la comparecencia del secretario de Estado Marco Rubio, ante el Congreso y la reunión que sostuvo posteriormente con la líder opositora y ganadora del Premio Nobel de Paz, María Corina Machado.

Urruchurtu detalló que la reunión de Rubio con María Corina término “muy bien, muy positiva, creo que era un intercambio, primero que confirma el seguimiento a lo que fue la reunión con el presidente Trump y obviamente al interés de la administración en seguir articulando con el liderazgo legítimo de Venezuela”.

De igual manera, dijo que la opositora María Corina ofreció el balance de la reunión “muy tranquila, muy confiada en que tenemos un gran aliado en el secretario Rubio, como lo tenemos en el presidente Trump”.

Ahora, en el contexto del Foro Económico, Urruchurtu sostuvo que “no puede haber una discusión sobre América Latina y el Caribe y su futuro, si Venezuela no está en esa discusión y sobre todo el horizonte de esa Venezuela, porque al final no hay región estable y sostenible sin una Venezuela libre y democrática”.

Asimismo, expresó su convicción de que el régimen enfrenta límites estructurales que le impedirán cumplir con los compromisos exigidos. “Cada vez van a ir presionando, cada vez más acerca de cosas que Delcy Rodríguez y el régimen no va a poder cumplir, porque para poder desmantelar el sistema que hay que desmantelar hay que tomar decisiones muy complejas que el régimen no está en capacidad de hacer”.

“La importancia de cumplir acuerdos también pasa por saber que hay una amenaza creíble que ya se implementó y que se puede volver a implementar, y ahí está permanentemente el operativo en el Caribe, no se ha desmantelado, va a seguir”, aseguró.

Finalmente, con mucha seguridad, expresó que “al final si el régimen decide burlarse una vez más de los Estados Unidos como lo ha hecho en el pasado, habrá consecuencias, porque hay una consecuencia tangible que está en New York detenido”.