"Si se saca a Diosdado Cabello, el país se estabiliza": experto sobre la situación en Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro

Tras la captura de Nicolás Maduro en una operación de Estados Unidos en Venezuela a comienzos de enero, el país se encamina a una reactivación económica, con el petróleo como un importante factor.

En entrevista con NTN24, el experto en petróleo Eddie Ramírez se refirió a la situación del país y a los planes de Washington para el país latinoamericano tras la salida de Maduro.

Según Ramírez, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, indicó que la empresa Chevron podría aumentar en un 50% su producción, por lo que argumentó que “eso no resuelve absolutamente nada”.

“Lo que Estados Unidos tiene que tomar en cuenta es que la estabilización es mucho más fácil de lo que a veces se piensa. Y que la recuperación no será posible si no hay unas inversiones mayores. Y esas inversiones mayores no van a entrar a Venezuela cuando hay una gran inseguridad jurídica actualmente con un gobierno tutelado por los Estados Unidos y que no sabemos en qué va a parar”, dijo.

Argumentó, además, que “mientras no haya un regreso a la democracia, mientras no haya una legalidad, no se van a resolver los problemas y no puede haber recuperación”.

“Si se saca al señor Diosdado Cabello, que es el ministro de Relaciones Interiores y es uno de los que arma a estos grupos paramilitares, el país se estabiliza (...) porque un porcentaje altísimo apoya a la oposición, apoya el liderazgo de María Corina Machado, apoya que haya un cambio”, sentenció en relación a “los civiles armados que son los que siembran el odio, los que asesinan, los que persiguen a la gente de la oposición”.