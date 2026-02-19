NTN24
Jueves, 19 de febrero de 2026
Jueves, 19 de febrero de 2026
Regimen chavista

"Si se saca a Diosdado Cabello, el país se estabiliza": experto sobre la situación en Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro

febrero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El experto en petróleo Eddie Ramírez se refirió a la situación del país latinoamericano bajo el régimen chavista después de la salida del jefe del régimen, Nicolás Maduro.

Tras la captura de Nicolás Maduro en una operación de Estados Unidos en Venezuela a comienzos de enero, el país se encamina a una reactivación económica, con el petróleo como un importante factor.

En entrevista con NTN24, el experto en petróleo Eddie Ramírez se refirió a la situación del país y a los planes de Washington para el país latinoamericano tras la salida de Maduro.

Según Ramírez, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, indicó que la empresa Chevron podría aumentar en un 50% su producción, por lo que argumentó que “eso no resuelve absolutamente nada”.

o

“Lo que Estados Unidos tiene que tomar en cuenta es que la estabilización es mucho más fácil de lo que a veces se piensa. Y que la recuperación no será posible si no hay unas inversiones mayores. Y esas inversiones mayores no van a entrar a Venezuela cuando hay una gran inseguridad jurídica actualmente con un gobierno tutelado por los Estados Unidos y que no sabemos en qué va a parar”, dijo.

o

Argumentó, además, que “mientras no haya un regreso a la democracia, mientras no haya una legalidad, no se van a resolver los problemas y no puede haber recuperación”.

“Si se saca al señor Diosdado Cabello, que es el ministro de Relaciones Interiores y es uno de los que arma a estos grupos paramilitares, el país se estabiliza (...) porque un porcentaje altísimo apoya a la oposición, apoya el liderazgo de María Corina Machado, apoya que haya un cambio”, sentenció en relación a “los civiles armados que son los que siembran el odio, los que asesinan, los que persiguen a la gente de la oposición”.

Temas relacionados:

Regimen chavista

Diosdado Cabello

Maduro capturado

Crisis en Venezuela

Entrevistas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia muy cerca de elecciones legislativas y presidenciales en medio de una crisis de seguridad electoral sin precedentes: 339 municipios en riesgo

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Para ejecutar el 3 de enero de 2026 EE. UU. se tuvo que rodear de una red extensa y profunda de traidores del entorno de Maduro": David Placer quien publicó audios de 'El Pollo' Carvajal

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Departamento de Estado responde sobre contactos de Marco Rubio en Cuba: "Es una nación fallida"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Encuesta sobre eventuales elecciones en Venezuela revela arrolladora ventaja de María Corina Machado frente a Delcy Rodríguez

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Si se saca a Diosdado Cabello, el país se estabiliza": experto sobre la situación en Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Delcy a veces parece la empleada estrella de la CIA": expertos analizan nombramientos en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Tarek William Saab (AFP)
Tarek William Saab

Advierten sobre el grave riesgo de que Tarek William Saab siga siendo el fiscal del régimen venezolano

Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen de Venezuela y Captura de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
El Pollo Carvajal

Revelan audios en los que 'El Pollo' Carvajal habría incriminado a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional: habló de "organizaciones criminales paramilitares"

Captura Nicolás Maduro - Foto: EFE
Regimen chavista

Lo que se sabe de la visita consular a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Estados Unidos

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio mantiene "conversaciones secretas" con el nieto de Raúl Castro, según Axios

María Corina Machado y Delcy Rodríguez
Elecciones en Venezuela

Encuesta sobre eventuales elecciones en Venezuela revela arrolladora ventaja de María Corina Machado frente a Delcy Rodríguez

Más de Actualidad

Ver más
Protestas en Irán . Foto: EFE
Protestas Irán

ONG asegura que van más de 5.000 muertos en las protestas en Irán

Leonardo Castellanos, exarquero de Santa Fe - Foto: EFE
Ataque

Exarquero de Santa Fe Leandro Castellanos teme por la vida de su familia tras atentado contra el esquema de seguridad de su hermano, el congresista Jairo Castellanos

Globo de fiesta - Foto Canva de referencia/ Dron - Foto EFE de referencia
Drones

Globo de fiesta habría sido confundido con dron y provocado el cierre del espacio aéreo en El Paso, dicen fuentes a The Wall Street Journal

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Protestas en Irán . Foto: EFE
Protestas Irán

ONG asegura que van más de 5.000 muertos en las protestas en Irán

Leonardo Castellanos, exarquero de Santa Fe - Foto: EFE
Ataque

Exarquero de Santa Fe Leandro Castellanos teme por la vida de su familia tras atentado contra el esquema de seguridad de su hermano, el congresista Jairo Castellanos

Jugadores del Barcelona en la temporada de 2020 | Foto: EFE
Futbolistas

Exjugador del Liverpool y del Barcelona causa polémica por rescindir su contrato con importante club en Brasil tras sufrir fuertes críticas: "Debo priorizar mi salud mental"

Globo de fiesta - Foto Canva de referencia/ Dron - Foto EFE de referencia
Drones

Globo de fiesta habría sido confundido con dron y provocado el cierre del espacio aéreo en El Paso, dicen fuentes a The Wall Street Journal

Diosdado Cabello - AFP
Maduro capturado

Diosdado Cabello negó haber tenido contacto con EE. UU. antes de la captura de Maduro: “Aquí no hay traición”

Nayib Bukele y José Jerí. (EFE)
Nayib Bukele

Nayib Bukele deja inquietante mensaje en reacción a la destitución del presidente José Jerí: "Perú es clave"

Familiares de presos políticos exigen su liberación - Foto EFE
Familiares de presos políticos

"Ya basta de torturas. No son criminales, son presos políticos": madre de sobreviviente de cáncer detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre