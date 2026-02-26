Ciudad sudamericana aparece en ranking de mejores destinos para visitar en 2026 por encima de Barcelona, Tokio y Lisboa

Año a año crece el número de viajeros en todas las partes del mundo gracias al auge de las aerolíneas, en particular las low cost, y la amplia oferta de entretenimiento en cada uno de los continentes.

Los lugares tradicionales, como las grandes ciudades europeas, siguen en auge, pero también han aparecido nuevos destinos atractivos para los turistas en Asia y Latinoamérica.

Recientemente, una reconocida plataforma de viajes publicó el ranking de los mejores destinos para visitar en 2026, en el que una ciudad sudamericana es protagonista por encima de grandes ciudades del mundo.

VEA TAMBIÉN ¿Quién es el humorista venezolano que se ganó el cariño de Chile y fue premiado con el máximo reconocimiento en el Festival de Viña del Mar? o

Se trata del ranking elaborado por Tripadvisor en sus ya conocidos Travelers Choice. En el listado de 25 lugares se encuentra “Lo mejor de lo mejor” para visitar durante este año, teniendo en cuenta las experiencias de los viajeros alrededor del mundo en los últimos 12 meses.

En el primer lugar aparece la ciudad indonesia de Bali que ofrece playas de ensueño, monumentos y traviesos monos, seguida de Londres, uno de los destinos más populares de Europa occidental.

En el Top 10 también aparecen grandes ciudades como Dubái, París, Roma, Marruecos y Nueva York.

Pero una de las grandes sorpresas fue una ciudad sudamericana que no es capital de su país. Se trata de la ciudad peruana de Cusco, que resalta por su arquitectura y estilo colonial.

“La majestuosidad inca y el barroco andino coexisten en las calles empedradas de Cusco, y puedes contemplar la mezcla cultural en la Plaza de Armas, donde se sitúan el palacio de Qoriacancha y la iglesia de Santo Domingo”, dice la descripción del reconocido portal de turismo.

VEA TAMBIÉN Impresionante video deja ver como la tierra se abre repentinamente y se traga a dos vehículos o

“En esta ciudad ubicada a gran altitud, también encontrarás textiles extraordinarios, fiestas de verano llenas de vida y maravillas arqueológicas”, agrega.

Cuzco aparece en el puesto 13 por encima de ciudades como Barcelona, Tokio y Lisboa, además, es la única ciudad sudamericana presente en el listado de 25 lugares.