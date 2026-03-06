NTN24
Viernes, 06 de marzo de 2026
Atleta

El medallista olímpico norteamericano Fred Kerley fue suspendido por dos años por violar normas antidopaje

marzo 6, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Fred Kerley | Foto: AFP
Kerley ha declarado que planea participar en mayo de los Juegos Mejorados de Las Vegas, donde los competidores podrán usar sustancias para mejorar el rendimiento.

Este viernes se conoció que el atleta norteamericano Fred Kerley fue suspendido por violar normas antidopaje, según informó la a Unidad de Integridad del Atletismo (AIU).

El excampeón mundial de los 100 metros planos fue sancionado con una suspensión de dos años por no haber informado de su paradero a funcionarios antidopaje.

Según el comunicado emitido por la AIU, el atleta, medallista de oro en los 100m en el Mundial de 2022 en Eugene, está suspendido desde agosto del año pasado tras cometer tres fallos en el reporte de su paradero dentro de un período de 12 meses.

Un tribunal disciplinario de la AIU confirmó su suspensión el viernes y dictaminó que el atleta de 30 años, también medallista de los 100m en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024, había sido "negligente y, en cierta medida, imprudente" al incumplir las normas antidopaje.

Todos los atletas de élite tienen que cumplir requisitos estrictos para informar a los oficiales antidopaje sobre su ubicación, en los campos de entrenamiento o cuando viajan, y deben proporcionar una hora y un lugar cada día para cumplir con las normas establecidas para las pruebas de dopaje sin previo aviso.

Si en un año registran tres incumplimientos, como no presentarse a un control o proporcionar información inexacta a la agencia antidopaje, son objeto de castigo.

"Desafortunadamente, las sustancias dopantes sofisticadas solo pueden detectarse en la muestra de un atleta durante unos días o incluso horas después de su administración", declaró el director de la AIU, Brett Clothier, en un comunicado.

"Las organizaciones antidopaje deben poder realizar pruebas a los atletas sin previo aviso en el día y la hora que elijamos; de lo contrario, los programas antidopaje no funcionarán y los dopantes evitarán fácilmente ser detectados”, añadió.

Kerley ha declarado que planea participar en mayo de los Juegos Mejorados de Las Vegas, donde los competidores podrán usar sustancias para mejorar el rendimiento.

World Athletics, organismo rector mundial del atletismo, ha advertido que cualquier atleta que participe en esta primera edición del evento se enfrentará a sanciones "significativas".

Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
VOX

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

