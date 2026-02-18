Encuesta sobre eventuales elecciones en Venezuela revela arrolladora ventaja de María Corina Machado frente a Delcy Rodríguez

En un escenario político cargado de expectativa y cambio, Venezuela observa de cerca el posible retorno a la democracia mediante elecciones presidenciales.

Según la encuesta realizada por Gold Glove Consulting y publicada en el medio británico Financial Times, María Corina Machado se proyecta como la favorita con un 67% de apoyo frente a un 25% atribuido a Delcy Rodríguez, en una hipotética elección.

La encuesta, realizada entre el 24 y 30 de enero, se basó en entrevistas presenciales a una muestra geográficamente representativa de venezolanos y presenta un margen de error del 3.1%.

Este estudio, el primero de su tipo desde la significativa fecha del 3 de enero en la que el régimen de Nicolás Maduro comenzó a reajustarse, ha generado una ola de reacciones tanto en el ámbito político como en los sectores ciudadanos que claman por un cambio palpable y duradero en la administración del país.

Jorge Rodríguez, ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo y hermano de la nueva jefa del régimen, Delcy Rodríguez, reconoció la posibilidad de unas elecciones, aunque enfatizó en que "no habrá una elección en este periodo de tiempo inmediato".

Según Rodríguez, "un proceso de estabilización política" debe preceder a cualquier anuncio electoral, priorizando un ambiente de acuerdos con la oposición y buscando un consenso con Estados Unidos.

El análisis de expertos sugiere que, aunque un cambio es visible, las condiciones políticas, legales y sociales actuales en Venezuela aún presentan desafíos considerables para la realización de unas elecciones libres y justas.

Jesús Castellanos, analista electoral venezolano, destacó que "las condiciones son complejas, especialmente por la actual administración electoral que sigue subordinada al régimen de Maduro".

Kelvi Gerardo Zambrano, abogado constitucionalista, subrayó la importancia de garantizar derechos fundamentales como la libertad de expresión y de asociación previa a cualquier proceso electoral.

Por otro lado, Alejandro Martínez, vicepresidente de Diálogo Ciudadano, resaltó que cualquier transición hacia la democracia requerirá un acuerdo auténtico para la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Este órgano debe ser percibido como neutral y confiable para permitir un verdadero ejercicio del derecho al voto tanto dentro como fuera de Venezuela.