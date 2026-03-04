NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Mundial 2026

Selección que disputará el repechaje del Mundial en México tiene problemas para jugar: su técnico quedó atrapado en el conflicto del Medio Oriente

marzo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Copa del Mundial de 2026 | Foto: AFP
A menos de un mes que se jueguen los play off para conocer los nombres de las selecciones que faltan por clasificarse al mundial, una de ellas tiene problemas para el desplazamiento.

A menos de un mes para que se juegue el repechaje de la Copa del Mundo 2026, que entregará dos cupos entre las 6 selecciones de las diferentes confederaciones (una de AFC, CAF, CONMEBOL, OFC y dos de Concacaf), uno de los equipos está en aprietos.

Se trata de la selección de Irak, que debe desplazarse a Monterrey (México) para disputar su juego definitivo ante el ganador entre Bolivia y Surinam, pero el conflicto que se vive por estos días en el Medio Oriente le pasó factura.

Su entrenador, el australiano Graham Arnold está atrapado en Emiratos Árabes Unidos, ya que está cerrado el espacio aéreo por los ataques y no puede salir del país.

Así lo informó la Federación Iraquí de Fútbol que, además, agregó que muchos de los jugadores que son convocados juegan en diferentes equipos del medio oriente y de momento no pueden tramitar los permisos necesarios para viajar a México.

Ante las dificultades, la federación apuntó que está en diálogo permanente con la FIFA con la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) para buscar soluciones y garantizar su presencia en el repechaje.

La repesca mundialista se jugará del 26 al 31 de marzo en los Estadios Guadalajara y Monterrey, y cada recinto albergará dos encuentros para entregar dos boletos al Mundial 2026.

En Guadalajara jugarán el 26 Nueva Caledonia vs Jamaica y el 31 el ganador del juego mencionado contra República Democrática de Congo, mientras que en Monterrey el 26 jugarán Bolivia vs Surinam y el 31 el ganador de este partido ante Irak.

