Miércoles, 18 de febrero de 2026
Marco Rubio

Marco Rubio mantiene "conversaciones secretas" con el nieto de Raúl Castro, según Axios

febrero 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Según Axios, las conversaciones entre Rubio y Raúl Guillermo Rodríguez Castro “están eludiendo los canales oficiales del gobierno cubano”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha estado manteniendo conversaciones secretas con el nieto del dictador de Cuba Raúl Castro , mientras Estados Unidos ejerce presión sobre el régimen de La Habana, según el medio de comunicación Axios.

Según Axios, las conversaciones entre Rubio y Raúl Guillermo Rodríguez Castro “están eludiendo los canales oficiales del gobierno cubano” y demuestran que la administración Trump ve a Raúl Castro, de 94 años, como el verdadero responsable de las decisiones en la isla comunista.

"Yo no las llamaría 'negociaciones' sino más bien 'discusiones' sobre el futuro", dijo un alto funcionario de la administración Trump.

"Nuestra postura, la del gobierno estadounidense, es que el régimen debe irse", dijo el alto funcionario, añadiendo que "la forma exacta de hacerlo depende del presidente Trump, y él aún no lo ha decidido. Rubio sigue en conversaciones con su nieto".

Llamado "Raulito", el joven Castro es conocido en los círculos políticos por su apodo "El Cangrejo" porque tiene un dedo deformado.

Han pasado ya 67 años desde que surgieron las sanciones estadounidenses y de mala gestión cubana, pero actualmente más cerca que nunca del colapso del comunismo en la isla.

En las últimas semanas la crisis aumentó y ha provocado ausencia de transporte público, racionamiento de combustible, teletrabajo y clases a distancia.

Para ahorrar energía, el régimen dispuso a inicios de mes la restricción de la venta de combustible, la reducción de los viajes entre provincias por ómnibus y trenes, el cierre temporal de algunas empresas estatales, así como el teletrabajo y la disminución de la semana laboral a cuatro días (de lunes a jueves).

Pero esta no es la única preocupación de la dictadura, pues los problemas se aceleraron después de que el Gobierno Trump capturara el 3 de enero al jefe del régimen venezolano Nicolás Maduro, principal aliado de la isla.

La captura de Maduro, además, abrió la posibilidad de un destino similar para los Castro y Miguel Díaz-Canel, actual cabeza del régimen cubano.

Sin embargo, las conversaciones de Rubio que son citadas por Axios serían, más que una amenaza, unas discusiones de control sobre el futuro de la isla, algo similar a lo que el Gobierno Trump ha hecho con Delcy Rodríguez en Venezuela.

"No hay diatribas políticas sobre el pasado. Se trata del futuro", dijo la fuente, destacando la herencia cubana común entre Rubio y Castro.

"Raulito podría haber salido directamente de Hialeah (...) esto podría ser una conversación entre gente común y corriente en las calles de Miami", dijo la fuente a Axios.

