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Viernes, 24 de abril de 2026
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Dictadura en Venezuela

¿Siguiendo los pasos de su antecesor, el dictador Maduro?: Delcy Rodríguez dice que la Ley de Amnistía "llega a su fin"

abril 24, 2026
Por: Redacción NTN24
La jefe encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto a sus colaboradores - Foto: EFE
La jefe encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto a sus colaboradores - Foto: EFE
Según Rodríguez, el mencionado instrumento legal ya "cumplió su objetivo".

La jefe encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el pasado jueves 23 de abril que la aplicación de la Ley de Amnistía "llega a su fin".

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Según la sucesora del dictador, Nicolás Maduro, el mencionado instrumento legal ya cumplió con su objetivo de "reencauzar" la situación política del país tras haber "beneficiado a miles de personas".

Durante un encuentro con sus colaboradores, Rodríguez sostuvo que se “busca una reestructuración profunda del sistema legal venezolano bajo una visión humanista, preventiva y de equidad”.

Por ende, manifestó que a través de un "nuevo órgano" se podrá tramitar “aquellos casos que estaban excluidos expresamente en una ley de amnistía que llega a su fin”.

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“La ley de amnistía ha salido muy bien en cuanto a la cobertura, en cuanto a los beneficiados", según ella, "8.616 personas tienen hoy libertad plena, otorgada a través de la ley de amnistía”, agregó.

Poco más de dos meses de su promulgación (19 de febrero de 2026), el ilegítimo Poder Ejecutivo de Venezuela da por concluido el ciclo de esa ley.

Bajo la presión de la Casa Blanca sobre Miraflores, la Asamblea Nacional afín a la dictadura venezolana aprobó en febrero de este año la Ley de Amnistía para la "convivencia democrática" con el objetivo principal de buscar la "reconciliación nacional".

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La normativa buscaba extinguir la responsabilidad penal por hechos políticos ocurridos entre 1999 y 2025.

En cuanto a sus reestricciones y exclusiones, cabe recordar, la medida 'borró del mapa' a militares implicados en "rebelión".

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